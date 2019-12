声優、そしてアーティストとして活躍する内田真礼が、2019年12月28日(土)、東京・新宿の新宿文化センターにて、バースデーイベント「Maaya Happy Birthday Party!! 2019」を開催した。

昼の部

夜の部

イベントの前日、12月27日に30歳の誕生日を迎えたばかりの内田真礼。毎年恒例のバースデーイベントには、内田の誕生日を祝福しようと、昼の部・夜の部ともに満員のファンが会場に駆けつけた。

イベントは「Winter has come」で幕開け。昼の部は“アイドル”を意識したという薄いブルーの衣装、夜の部は“パーティー”を意識したというコーラルピンクのドレスでステージに登場した内田。歌唱を終え、大きな歓声が上がったところで、MCを務める構成作家のちゃんこ氏の音頭で、会場全体から「真礼ちゃん、誕生日おめでとー!」の声が上がり、照れながらも満面の笑みを浮かべる内田に、会場の歓声はより一層大きくなる。

トークコーナーの最初は「内田真礼のバースデーMVを作ろう」。2年前のバースデーイベントで制作された楽曲「だってわたしのバースデー!」のMVを作ろうという企画で、ゲストとして、音楽プロデューサーの冨田明宏氏とMaayaバンドのバンドマスター・黒須克彦氏が登場。イベントスタッフのトキオ氏も交えて、さまざまなシチュエーションをその場で録画し、袖に控える映像スタッフがイベント後半まで編集してMVを作り上げるというハードな企画で、パーティーゲームに挑戦したり、会場全体でウェーブを作ったり、ダンスを踊ったりと、慌ただしさと楽しさの入り混じるバースデーイベントならではの雰囲気の中、撮影が進められた。

続いて行われたのが「30周年記念企画!まあやヒストリー」。こちらは内田が生まれてから今日までの簡単な年表をもとにゲストを交えたトークを展開。子供時代の写真にちなんだエピソードクイズや声優としての歩み、さらにライブ映像など振り返りながら、内田真礼30年の歴史が紐解かれていった。そして、そんな内田の歴史をなぞるように、思い出深い楽曲をカラオケで熱唱。普段なかなか聴けない楽曲の連続は、まさにバースデーイベントならでは光景となった。

イベント後半はお待ちかねのライブパートだが、内田が準備をしている間、ステージ上のスクリーンでは、2人組ユニット「湘南オレンジ」(みかんちゃん【内田真礼】&湘南くん【ちゃんこ氏】)による新作映像を上映。そしてドッキリ映像で盛り上がったところで、内田が再びステージに姿を現し、ライブパートがスタートした。

ライブパートでは、「わたしのステージ」を皮切りに、昼の部・夜の部ともに4曲を披露。注目の3曲目は、ゲストを交えて「だってわたしのバースデー!」が出来上がったばかりのMVとともに披露されたが、MVの出来栄えはもちろん、昼の部では福岡ソフトバンクホークスの甲斐野投手、夜の部では実弟の内田雄馬がビデオに登場。まさかのサプライズに会場はもちろん、内田自身も驚きを隠せない様子だった。

その後、昼の部ではシャンパン、夜の部ではケーキがスタッフからプレゼントされ、客席をバックに記念撮影。ラストは「君のヒロインでいるために」(昼の部)、「Step to Next Star!!」(夜の部)を熱唱し、およそ1時間30分のステージを締めくくった。

すでに発表済みの10thシングルのリリースや横浜アリーナワンマンライブはもちろん、ファンクラブイベントの開催やZeppツアーのBD&DVDリリース決定も新情報として告知された。2020年の展開も盛りだくさんとなっているので、今後の内田真礼の活躍にも注目しておきたい。各詳細は公式サイトにて。

●「Maaya Happy Birthday Party!! 2019」セットリスト

【昼の部】

M-01. Winter has come

(カラオケコーナー)

M-02. さくらんぼ/大塚愛

M-03. 悲しみをやさしさに/little by little

M-04. 創聖のアクエリオン/AKINO from bless4

M-05. わたしのステージ

M-06. クラフトスイートハート

M-07. だってわたしのバースデー!

M-08. 君のヒロインでいるために

【夜の部】

M-01. Winter has come



(カラオケコーナー)

M-02. Get Over/Dream

M-03. 光/宇多田ヒカル

M-04. 世界はそれを愛と呼ぶんだぜ/サンボマスター

M-05. わたしのステージ

M-06. Hello, future contact!

M-07. だってわたしのバースデー!

M-08. Step to Next Star!!