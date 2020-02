2020年5月発売予定「DC COMICS美少女 スーパーガール リターンズ」8,500円(税抜)

コトブキヤの「BISHOUJOシリーズ」で美少女化された「スーパーガール」のフィギュアが再販される。2020年5月発売予定で、価格は8,500円(税抜)。

スーパーガールはDCコミックス作品に登場するヒーローで、スーパーマンのいとこ。スーパーマンと同じくクリプトン星からロケットで発射され、地球へやってきた。怪力や超スピード、飛行能力などスーパーマンに近い超人的能力を持っている。

今回のフィギュアは、山下しゅんや氏による描きおろしイラストを元に遠くを見据えたヒロイックなポーズで立体化されている。スーパーガールは、2011年にも美少女フィギュア化されており、前作は飛行中のリラックスした表情を表現していた。

また、今回の原型はke(小抹香)氏が担当しており、流れるヘアラインやスーツの下の筋肉造形、風に翻るマントが再現されている。なお、フィギュア本体の他に、ディスプレイ用の台座も付属する。

SUPERMAN and all related characters and elements (C) & TM DC Comics. (s17)