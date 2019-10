2020年2月発売予定「DC COMICS美少女 ポイズン・アイビー リターンズ」12,800円(税抜)

DCコミックスの「バットマン」シリーズに登場するポイズン・アイビーが、「BISHOUJOシリーズ」でフィギュア化されることが決定した。2020年2月発売予定で、価格は12,800円(税抜)。

ポイズン・アイビーは「バットマン」作品に度々登場するヴィラン。植物の毒を用いた攻撃を得意とする。今回の「DC COMICS美少女 ポイズン・アイビー リターンズ」は、イラストレーターの山下しゅんやが9年ぶり2度目のデザインを手がけている。

また、今回のフィギュアは、巨大な植物モンスターに軽く腰かけ微笑む姿での立体化。そして、衣装は緑色の露出度の高いボディースーツを着用している。

