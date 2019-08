2020年1月発売予定「DC COMICS美少女 バットウーマン 2nd Edition」(8,500円/税抜)

DCコミックス『バットウーマン』よりバットウーマンの「BISHOUJOシリーズ」フィギュアが再販し、2020年1月に発売される。価格は8,500円(税抜)。

「バットウーマン」はDCコミックス『バットウーマン』に登場するヒロイン。2019年秋にはアメリカで実写ドラマ版が放映されることが決定している。

実際のフィギュアでは、初回生産時から塗装の変更を加え、ボディスーツの塗装をメタリックに変更し、ツヤ塗装を施している。また、唯一露出した柔らかい肌は陶器のような白さに変更する事で、コミックスでの彼女のイメージに近づけたとのこと。なお、初回生産時と同様、素顔状態の差し替えヘッドパーツが付属する。

BATMAN and all related characters and elements (C) & TM DC Comics. WB SHIELD: TM & (C) WBEI. (s19)