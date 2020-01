2020年5月発売予定「ねんどろいど ダンテ DMC5 Ver.」5,909円(税抜)

スタイリッシュアクションゲーム『デビル メイ クライ 5』より「ねんどろいど ダンテ DMC5 Ver.」が登場する。2020年5月発売予定で、価格は5,909円(税抜)。

ダンテは、便利屋“デビルメイクライ”のオーナーで、伝説級の強さを誇るデビルハンター。実際の商品には、交換用表情パーツとして「通常顔」、「迫力顔」の2種が付属する

また、オプションパーツとして、愛用の「長剣:リベリオン」や「二丁拳銃:エボニー&アイボリー」に加えて、ねんどろいどが乗車できる「バイク:キャバリエーレ」が同梱されている。

