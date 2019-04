2019年9月発売予定「ARTFX J ダンテ」19,440円(税込)

スタイリッシュアクションゲーム『デビル メイ クライ』シリーズの最新作『デビル メイ クライ 5』より最強の悪魔狩人「ダンテ」が「ARTFX J」1/8フィギュアになって登場。発売予定は2019年9月、価格は19,440円(税込)。

「ARTFX J ダンテ」は、余裕のある飄々とした表情で魔剣「リベリオン」を構える姿で立体化。コートやズボンの革、ボタンやファスナーなどの金具は忠実に再現している。

また、「リベリオン」は柄部分から髑髏まで緻密に造形されており、髑髏のオモテとウラで異なる表情も、細部まで表現している。同シリーズの「ARTFX J ネロ」とあわせて並べることでより一層シリーズの世界観を楽しむことができる。

(C)CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.