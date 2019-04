2019年9月発売予定「ARTFX J ネロ」21,384円(税込)

スタイリッシュアクションゲーム『デビル メイ クライ』シリーズの最新作『デビル メイ クライ 5』より若きデビルハンター「ネロ」が「ARTFX J」1/8フィギュアになって登場。発売予定は2019年9月、価格は21,384円(税込)。

「ARTFX J ネロ」は挑発的な表情でブルーローズを構える姿で立体化。コートの金具や、袖の折返しのディテールなど、細部までこだわりぬいた造形となっている。

また、機械剣「レッドクイーン」と大口径の二連装リボルバー「ブルーローズ」も忠実に再現。「レッドクイーン」の細やかに造形された燃焼機関や柄部分は今にも“イクシード”を発動し敵を焼き尽くしたくなるような仕上がりとなっている。

さらに、魔腕に代わる新たな力「デビルブレイカー」も緻密な造形で再現。腕に装着した“ガーベラ”とは別に、ゲーム内同様、腰回りに複数の「デビルブレイカー」を携えており、今回は“オーバーチュア”と“パンチライン”をピックアップ。

同シリーズの「ARTFX J ダンテ」とあわせて並べることでより一層シリーズの世界観を楽しむことができる。

