声優アーティストユニット「DIALOGUE+(ダイアローグ)」のメンバー8名がボーカルを担当した、田淵智也プロデュースアニソンカバーライブ「DIALOGUE+JAM」が2020年1月18日(土)、池袋の新ライブハウス・harevutaiにて開催された。

本イベントは、アニメコンテンツ関連楽曲の良曲をおすすめしていくべく立ち上がった「アニソン派!project」がサポートするライブイベントで、アニソンライブでも活躍するバンドメンバーによる生演奏をバックに、ボーカルを「DIALOGUE+」が担当し、「今聴くべきアニソン」をカバー披露していく。

昼夜両部ともソールドアウトとなり、ファンで埋め尽くされた会場が暗転後スクリーンにキャスト紹介が映し出され、バンドによるインスト演奏がスタートする。なんとそこに居たのは「DIALOGUE+」で楽器経験のあるメンバーたちで、ドラム・エレクトーン・エレキギター・ベースを見事に操ってみせた。バンドメンバーと入れ替わり、デビューシングルのカップリング曲「ダイアローグ+インビテーション!」が流れると、ファンも待ってましたと言わんばかりに熱が入る。この日は「DIALOGUE+」の面々は新衣装で登場し、デビュー時のフレッシュなイメージから一転、黒のドレスを基調にメンバーカラーをアクセントに添えた大人びた姿に。その出で立ちに歓声で迎え入れたファンに向けて1曲目を届け終わると、全員が挨拶を行なった後にこのイベントの趣旨を簡単に説明する。

そしてトークもそこそこに、いきなりライブはフルスロットル態勢に入り、メンバー・ユニットが次々と入れ替わり立ち替わりで、TVアニメなどの人気楽曲を歌唱していく。それもただのカバーではなく、アニソンライブでも活躍するバンドメンバーの生演奏によってさらなる迫力を得たステージは圧巻の一言。楽曲のレパートリーも豊富で、「徒花ネクロマンシー」や「お願いマッスル」などアニメファンにはお馴染みで盛り上がる楽曲から、三森すずこのアルバム収録曲「星屑のカーテン」といった大人びた雰囲気のものまで、原曲へのリスペクトがこもった歌声を途切れなく届け、ファンにも休む暇を全く与えない構成となった。

そしてライブ中盤には豪華なサプライズゲストも登場。昼の部では、DIALOGUE+メンバーも出演する次世代声優育成ゲーム『CUE!(キュー)』より、遠見鳴役の土屋李央と、夜峰美晴役の安齋由香里がステージに姿を現すと、思わぬゲストに会場が沸き立つ。自らこのイベントへの出演を直訴したという土屋は高音キーが特徴的な「Relive」を歌いこなし、また安齋は自身が主役として出演した作品『RELEASE THE SPYCE』の主題歌「スパッと!スパイ&スパイス」で、流石のパフォーマンスを見せつけた。一方、夜の部では、八木ましろ・菅まどかの声優デュオユニット・Gothic×Luckが登場。ピアノ弾き語りアレンジから始まったイントロに乗せて歌声を披露する宮原・飯塚に呼び込まれた2人は、「星をつなげて」を披露。最後には再度宮原・飯塚も加わり4人の歌声が響き渡る貴重なステージとなった。

ライブ終盤には「DIALOGUE+」から、4月8日(水)に発売される1stミニアルバム『DREAMY-LOGUE』について改めて告知がなされた。ミニアルバムの詳細はDIALOGUE+公式サイトにて。

お知らせパートが終わると、ラストは「DIALOGUE+」のオリジナルソングでライブの締めくくりにかかる。この日初披露となった、ミニアルバムに収録される田淵智也作詞・作曲、佐藤純一編曲の「好きだよ、好き。」、そしてデビューソング「はじめてのかくめい!」の2曲を披露。すべての曲を歌いきったメンバーは、全員で「本当に本当にありがとうございました」と叫び、熱狂のライブの幕を下ろした。そんな彼女たちは、2月8日(土)にsora tob sakana主催の音楽フェス「天体の音楽会 Vol.3」への出演も決定しているので、こちらも要注目だ。

また同日の深夜に開催された「アニソン派!vol.2」のトークショーにて、「DIALOGUE+JAM vol.2」の開催も発表。日程は5月9日(土)昼夜2部公演、会場は新宿ReNYとなる。DIALOGUE+公式サイトオフィシャル先行が1月24日(金)からスタートするので、あわせてチェックしておきたい。

●セットリスト 昼の部●

M-01. ダイアローグ+インビテーション!

M-02. 徒花ネクロマンシー(フランシュシュ/TVアニメ『ゾンビランドサガ』OPテーマ)

M-03. all yours(伊藤美来)

M-04. COLORFUL BOX(石田燿子/TVアニメ『SHIROBAKO』OPテーマ)

M-05. 星屑のカーテン(三森すずこ)

M-06. Glow at the Velocity of Light(安月名莉子/TVアニメ『彼方のアストラ』EDテーマ)

M-07. 星をつなげて(Gothic×Luck/TVアニメ『けものフレンズ2』EDテーマ)

M-08. Relive(dubstar/『ライブレボルト』)

M-09. お願いマッスル(紗倉ひびき、街雄鳴造/TVアニメ『ダンベル何キロ持てる?』OPテーマ)

M-10. ギミー!レボリューション(内田真礼/TVアニメ『俺、ツインテールになります。』OPテーマ)

M-11. スパッと!スパイ&スパイス(ツキカゲ/TVアニメ『RELEASE THE SPYCE』OPテーマ)

M-12. ファーストプロット(夏川椎菜)

M-13. むにゃむにゃゲッチュー恋吹雪!(にゅーろん★くりぃむそふと/『ガールフレンド(仮)』)

M-14. GO!GO! MANIAC(放課後ティータイム/TVアニメ『けいおん!!』OPテーマ)

M-15. 好きだよ、好き。

M-16. はじめてのかくめい!

●セットリスト 夜の部●

M-01. ダイアローグ+インビテーション!

M-02. 徒花ネクロマンシー(フランシュシュ/TVアニメ『ゾンビランドサガ』OPテーマ)

M-03. all yours(伊藤美来)

M-04. ぎゅっとBABY☆愛なんだBABY(蛍・氷柱・星花/TVアニメ『Baby Princess』OPテーマ)

M-05. JUSTITIA(Lia/TVアニメ『ウィザード・バリスターズ』OPテーマ)

M-06. Glow at the Velocity of Light(安月名莉子/TVアニメ『彼方のアストラ』EDテーマ)

M-07. 星をつなげて(Gothic×Luck/TVアニメ『けものフレンズ2』EDテーマ)

M-08. Relive(dubstar/『ライブレボルト』)

M-09. お願いマッスル(紗倉ひびき、街雄鳴造/TVアニメ『ダンベル何キロ持てる?』OPテーマ)

M-10. ファッとして桃源郷(新庄かなえ/TVアニメ『てーきゅう4期』主題歌)

M-11. スパッと!スパイ&スパイス(ツキカゲ/TVアニメ『RELEASE THE SPYCE』OPテーマ)

M-12. ファーストプロット(夏川椎菜)

M-13. むにゃむにゃゲッチュー恋吹雪!(にゅーろん★くりぃむそふと/『ガールフレンド(仮)』)

M-14. GO!GO! MANIAC(放課後ティータイム/TVアニメ『けいおん!!』OPテーマ)

M-15. 好きだよ、好き。

M-16. はじめてのかくめい!