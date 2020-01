発売中「G.I. JOE美少女 バロネス」12,000円(税抜)

アクションフィギュアシリーズの「G.I. JOE」よりバロネスが美少女アレンジフィギュアとして発売中。価格は12,000円(税抜)。

本商品は、第1弾エージェント「スカーレット」に続く第2弾で、悪の秘密組織「コブラ」から、スーパースパイ「バロネス」が美少女フィギュア化。イラストレーターの山下しゅんや氏がコンセプトアートを描き下ろしている。

バロネスは、多数の武器を使いこなし、様々なビークルを自在に駆る女兵士。実際のフィギュアは、左手でロングヘアーをかき上げ、右手にはサブマシンガンを持ったポーズで立体化されている。

また、ボディラインが浮き上がるような体にフィットしたボディスーツを着用しており、G.I. JOEチームとはまた異なる形状の表面ディテールが追加されている。独自解釈で更なるディテールアップが施されているとのこと。

G.I. JOE and all related characters are trademarks of Hasbro and are used with permission. (C) 2019 Hasbro. All Rights Reserved. Licensed by Hasbro.