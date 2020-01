2019年10月にTVアニメ第1作の放送開始から15周年を迎えた「魔法少女リリカルなのは」シリーズ初のライブイベントが、2020年1月18日・19日に東京・国立代々木競技場 第一体育館にて開催。2日間合わせて約21,000人のファンが集まった。

オープニングは声優として、アーティストとして15年にわたってシリーズを支え続けたふたり――田村ゆかり(高町なのは役)と水樹奈々(フェイト・T・ハラオウン役)のコラボステージからスタート。2010年公開の劇場版『魔法少女リリカルなのは The MOVIE 1st』にて、水樹が歌った主題歌「PHANTOM MINDS」と田村が歌ったEDテーマ「My wish My love」の2曲が続けてふたりのデュエットで披露されるという、まさに夢のような幕開けとなった。

ときに目と目を合わせながら、また、ときに手を取り合って歌うふたりの姿は作中でのなのはとフェイトの変わらぬ友情を再現しているかのようで、スタートからいきなりファンの胸を熱くさせたに違いない。

ライブの前半戦はキャラクターソングを中心に、15年というシリーズの歴史を振り返るかのような構成になっていた。まずはTVアニメ第2作『魔法少女リリカルなのはA's』から登場し、今やシリーズに欠かせない存在となった“八神家”の出番。真田アサミ(ヴィータ役)、柚木涼香(シャマル役)、清水香里(シグナム役)が次々にステージに現れて会場を盛り上げ、そこからバトンを受け取ったゆかな(リインフォースⅡ役)、小林沙苗(リインフォースⅠ役)は優しい歌声を響かせる。曲明けのMCでは植田佳奈(八神はやて役)と一条和矢(ザフィーラ役)が合流し、これで八神家が全員集合。しかも、ゆかなは今回が「なのは」関連のイベント初参加で、史上初めて正真正銘の八神家全員集合がここで実現したことになる。歴史的瞬間に立ち会った客席のファンは、ステージ上の7人に温かい拍手を送る。そんな積年の想いを噛み締めるかのように「星に祈りを (Kuru×2 mix)」を全員で歌って、八神家パートを締めくくった。

八神家が去った後は、田村、水樹が順番に登場し、それぞれなのは、フェイトのキャラクターソングを2曲ずつ披露。なのは、フェイトのイメージカラー(魔力光)を意識したピンクと黄色の衣装も、ふたりによく似合っていた。その後を受けたのはTVアニメ第3作『魔法少女リリカルなのはStrikerS』より、斎藤千和(スバル・ナカジマ役)、中原麻衣(ティアナ・ランスター役)、井上麻里奈(エリオ・モンディアル役)、高橋美佳子(キャロ・ル・ルシエ役)の4人。センターステージで4人が背中合わせになって「To The Real」を熱唱する姿には感慨深いものがあった。というのも「StrikerS」は2007年に放送された作品だが、なんとこの4人が「なのは」のイベントでそろうのは放送当時以来、実に13年ぶりのこと。クロノ・ハラオウン役としてたびたびイベントに参加している高橋も、キャロとしてファンの前に姿を現すのは久しぶりで「今日は(キャロをイメージした)ピンクの衣装が着られて、すごくうれしい」と語っていた。

2017年公開の劇場版『魔法少女リリカルなのはReflection』、および2018年公開の『魔法少女リリカルなのは Detonation』からは、日笠陽子(イリス役)と阿澄佳奈(ユーリ役)がDAY1のみ参加。日笠さんが歌った「Daylight on Brave」はもともと「Detonation」でキリエ・フローリアン(cv. 佐藤聡美)が歌った挿入歌だが、その歌詞をこのライブのために新たに制作したイリスバージョンで歌うという、スペシャルな1曲になった。親友・キリエの想いを受け継いだイリスは、もうひとりの親友であるユーリと共に「Winds on hope~荒野の果てへ~」を歌い、「なのは」の歴史にしっかりと足跡を残した。

2016年のTVアニメ『ViVid Strike!』からは、小倉唯(リンネ・ベルリネッタ役)が参戦。今回『ViVid Strike!』チームからは唯一の参加だったが、OPテーマ「Future Strike」を火柱が上がる中パワフルに、リンネのキャラクターソング「Shiny Sky Memories」をさわやかに歌う姿は先輩たちに負けない堂々としたパフォーマンスだった。そして、キャラクターソング中心の前半でラストを飾るのははやて役の植田。DAY1が開催された1月18日は都内でも朝から雪が降る中、しっとりと「Snow Rain」を披露。歌唱中にも雪が舞う演出がされていたが、実際に会場の外でも雪が降るという運命的な巡り会わせに植田も「ちょっとドキドキしてしまいました」とのこと。また、DAY2では植田、小林、ゆかなの3人がそろって歌う「Snow Rain」が初めて実現。CD音源としても制作されていない3人バージョンは、もちろんこの日この場所でしか聴けない、とても貴重なもの。その歌声に、ファンはじっと耳を傾けていた。

後半戦は水樹、田村がアーティストとしてパフォーマンスを繰り広げ、それぞれの魅力で会場のファンを楽しませる。主にOPテーマを担当してきた水樹さんはフェイトのキャラソンとは打って変わって、熱く激しいステージを展開。「なのは」の“始まりの曲”である「innocent starter」やシリーズ屈指の熱さを誇る名曲「ETERNAL BLAZE」を含む5曲を披露した。一方、主にEDテーマを担当してきた田村さんは「星空のSpica」「Beautiful Amulet」などを披露し、静かな中にもさまざまな想いを込めた歌声を聴かせてくれる。最後は記念すべきTVアニメ第1作のEDテーマ「Little Wish~lyrical step~」で、長時間に及んだライブを締めくくった。

アンコールの声にこたえて再びファンの前に姿を見せた田村と水樹が歌ったのは「Brand new Days」。これは2019年11月にリリースされた『魔法少女リリカルなのは キャラクターソング コンプリートBOX』に収録された新曲で、もちろんライブ初披露。さらにDAY2では植田、田村、水樹が「Reflection」「Detonation」で演じたディアーチェ、シュテル、レヴィとして「暁の祈り~Ver.Trinity Hearts」を歌う。フィナーレは「Detonation」のEDテーマ「小さな魔法~Lyrical Flower~」を出演者全員で歌って大団円。また会えることを願って、ファンと声を合わせてのおなじみの掛け声「ドライブ!」「イグニッション!!」で15周年の記念すべき祭典は幕を下ろした。

……が、DAY2はこれだけでは終わらず、全出演者がステージから下りた後に「リリカルなのは」新プロジェクトの始動がステージ上のスクリーンでサプライズ発表。場内が歓喜の声で包まれ、騒然とする中で「なのは」の新しい1ページが動き出す。はたして新プロジェクトとは何なのか?今後の続報に期待したい。

●アニメ「魔法少女リリカルなのは」15周年記念イベント リリカル☆ライブ -

開催概要

【日時】

[DAY1]2020年1月18日(土) 開場16:00/開演17:00

[DAY2]2020年1月19日(日) 開場14:00/開演15:00

【会場】国立代々木競技場第一体育館(東京)

【出演】田村ゆかり、水樹奈々、植田佳奈、清水香里、真田アサミ、柚木涼香、一条和矢、小林沙苗、ゆかな、斎藤千和、中原麻衣、井上麻里奈、高橋美佳子、日笠陽子(※DAY1のみ)、阿澄佳奈(※DAY1のみ)、小倉唯

●アニメ「魔法少女リリカルなのは」15周年記念イベント リリカル☆ライブ - セットリスト

<DAY1>

1. PHANTOM MINDS / 田村ゆかり&水樹奈々

2. My wish My love / 田村ゆかり&水樹奈々

3. 真紅の花 / ヴィータ(CV:真田アサミ)

4. 旅の標 / シャマル(CV:柚木涼香)

5. 無限の旅路~友へ~ / シグナム(CV:清水香里)

6. 小さな誓い / リインフォースⅡ(CV:ゆかな)

7. Snow Rain Ver.eins / リインフォースⅠ(CV:小林沙苗)

8. 星に祈りを(Kuru×2 mix) /八神はやて(CV:植田佳奈)&シグナム(CV:清水香里)&ヴィータ(CV:真田アサミ)&シャマル(CV:柚木涼香)&ザフィーラ(CV:一条和矢)&リインフォースⅠ(小林沙苗)&リインフォースⅡ(CV:ゆかな)

9. Flying high! / 高町なのは(CV:田村ゆかり)

10. 魔法の言葉~Lyrical harmony~ / 高町なのは(CV:田村ゆかり)

11. Skyblue gradation / フェイト・T・ハラオウン(CV:水樹奈々)

12. Endless Chain(Glory Graduation ver.) / フェイト・T・ハラオウン(CV:水樹奈々)

13. To The Real / スバル・ナカジマ(CV:斎藤千和)&ティアナ・ランスター(CV:中原麻衣)&エリオ・モンディアル(CV:井上麻里奈)&キャロ・ル・ルシエ(CV:高橋美佳子)

14. Daylight on Brave / イリス(CV:日笠陽子)

15. Winds on hope~荒野の果てへ~/ イリス(CV:日笠陽子)&ユーリ(CV:阿澄佳奈)

16. Future Strike / 小倉 唯

17. Shiny Sky Memories / リンネ・ベルリネッタ(CV:小倉 唯)

18. Snow Rain / 八神はやて(CV:植田佳奈)

19. 暁の祈り / ディアーチェ(CV:植田佳奈)

20. いつか逢えるから / 八神はやて(CV:植田佳奈)&リインフォースⅠ(CV:小林沙苗)

21. Pray / 水樹奈々

22. GET BACK / 水樹奈々

23. innocent starter / 水樹奈々

24. NEVER SURRENDER / 水樹奈々

25. ETERNAL BLAZE / 水樹奈々

26. 星空のSpica / 田村ゆかり

27. Beautiful Amulet / 田村ゆかり

28. 微笑みのプルマージュ / 田村ゆかり

29. Little Wish~lyrical step~ / 田村ゆかり

【ENCORE】

30. Brand new Days / 高町なのは(CV:田村ゆかり)&フェイト・T・ハラオウン(CV:水樹奈々)

31. 小さな魔法~Lyrical Flower~ / 出演者全員

<DAY2>

1. PHANTOM MINDS / 田村ゆかり&水樹奈々

2. My wish My love / 田村ゆかり&水樹奈々

3. 真紅の花 / ヴィータ(CV:真田アサミ)

4. 旅の標 / シャマル(CV:柚木涼香)

5. 無限の旅路~友へ~ / シグナム(CV:清水香里)

6. 小さな誓い / リインフォースⅡ(CV:ゆかな)

7. Snow Rain Ver.eins / リインフォースⅠ(CV:小林沙苗)

8. 星に祈りを(Kuru×2 mix) / 八神はやて(CV:植田佳奈)&シグナム(CV:清水香里)&ヴィータ(CV:真田アサミ)&シャマル(CV:柚木涼香)&ザフィーラ(CV:一条和矢)&リインフォースⅠ(小林沙苗)&リインフォースⅡ(CV:ゆかな)

9. 真夏のHoney Days / 高町なのは(CV:田村ゆかり)

10. 魔法の言葉~Lyrical harmony~ / 高町なのは(CV:田村ゆかり)

11. 君がくれた奇跡 / フェイト・T・ハラオウン(CV:水樹奈々)

12. Endless Chain(Glory Graduation ver.) / フェイト・T・ハラオウン(CV:水樹奈々)

13. To The Real / スバル・ナカジマ(CV:斎藤千和)&ティアナ・ランスター(CV:中原麻衣)&エリオ・モンディアル(CV:井上麻里奈)&キャロ・ル・ルシエ(CV:高橋美佳子)

14. Future Strike / 小倉 唯

15. Shiny Sky Memories / リンネ・ベルリネッタ(CV:小倉 唯)

16. あなたを想う / 八神はやて(CV:植田佳奈)

17. いつか逢えるから / 八神はやて(CV:植田佳奈)&リインフォースⅠ(CV:小林沙苗)

18. Snow Rain / 八神はやて(CV:植田佳奈)&リインフォースⅠ(CV:小林沙苗)&リインフォースⅡ(CV:ゆかな)

19. BRAVE PHOENIX / 水樹奈々

20. Don't be long / 水樹奈々

21. innocent starter / 水樹奈々

22. NEVER SURRENDER / 水樹奈々

23. ETERNAL BLAZE / 水樹奈々

24. 星空のSpica / 田村ゆかり

25. Beautiful Amulet / 田村ゆかり

26. Spiritual Garden / 田村ゆかり

27. Little Wish~lyrical step~ / 田村ゆかり

【ENCORE】

28. Brand new Days / 高町なのは(CV:田村ゆかり)&フェイト・T・ハラオウン(CV:水樹奈々)

29. 暁の祈り~Ver.Trinity Hearts /ディアーチェ(CV:植田佳奈)&シュテル(CV:田村ゆかり)&レヴィ(CV:水樹奈々)

30. 小さな魔法~Lyrical Flower~ / 出演者全員

文:仲上佳克

写真:キングレコード提供

(C)NANOHA 15th PROJECT