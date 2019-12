アイドルグループのHey! Say! JUMP(山田涼介、知念侑李、中島裕翔、有岡大貴、高木雄也、伊野尾慧、八乙女光、薮宏太)、ジャニーズJr.のSixTONES(ジェシー、京本大我、松村北斗、高地優吾、森本慎太郎、田中樹)、Snow Man(岩本照、深澤辰哉、ラウール、渡辺翔太、向井康二、阿部亮平、目黒蓮、佐久間大介、宮舘涼太)、HiHi Jets(高橋優斗、井上瑞稀、猪狩蒼弥)、美 少年(那須雄登、佐藤龍我、藤井直樹、岩崎大昇、浮所飛貴、金指一世)、7 MEN 侍(中村嶺亜、菅田琳寧、今野大輝、佐々木大光、本高克樹、矢花黎)、少年忍者らが31日、東京・渋谷のNHKホールで行われた『第70回NHK紅白歌合戦』(12月31日19:15~23:45)のリハーサルに参加した。

手話を取り入れ「上を向いて歩こう」を歌うHey! Say! JUMPと、Hey! Say! JUMPの前に故・ジャニー喜多川さん追悼企画として「Lets'Go to 2020 Tokyo」を披露するジャニーズJr.たち。早くからスタンバイしていたジャニーズJr.たちだが、MC席では『チコちゃんに叱られる!』から来た岡村隆史&チコちゃんが司会たちとやりとりを繰り広げており、ラウールは興味津々の様子だった。

さらに、白組司会の櫻井翔から「松本の潤氏」と紹介された嵐の松本潤が登場し、後輩たちを紹介する。Hey! Say! JUMPが「上を向いて歩こう」への思いを語る間にも、じっとスタンバイして待っていたジャニーズJr.たちは、先輩たちに頭を下げてパフォーマンスに入った。松本と櫻井はジャニーズJr.、Hey! Say! JUMPと続くパフォーマンスを見守り、時折2人で談笑する場面もあった。

今年の紅白は令和初、そして第70回という節目。2016年より東京オリンピック・パラリンピックに向けて「夢を歌おう」をテーマに掲げてきたが、今年はその締めくくりの年となる。総合司会は内村光良と同局の和久田麻由子アナウンサー、紅組司会は綾瀬はるか、白組司会は嵐の櫻井翔が務める。