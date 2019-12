関ジャニ∞の元メンバー・錦戸亮とKAT-TUNの元メンバー・赤西仁が、共同プロジェクト「N/A」を2020年にスタートさせることが6日、明らかになった。

あわせて、「N/A」の公式サイトがオープン。また、ツイッター、インスタグラム、YouTubeも開設された。

さらに、活動の第1弾として、初ライブをハワイで開催することも発表。「JIN AKANISHI & RYO NISHIKIDO LIVE IN HAWAII 2020 “THE MEN IN THE ARENA”」と題し、2020年5月24日にTOM MOFFATT WAIKIKI SHELLで開催する。