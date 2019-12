今年8月に「ラブライブ!」9周年を記念して制作決定が発表されていた、μ's(ミューズ)のアニメーションPV付き新規シングルのタイトルと発売日が決定した。

タイトルは「A song for You! You? You!!」で、発売日は2020年3月25日となる。

μ's Memorial CD-BOX「Complete BEST BOX」より

同シングルは新曲「A song for You! You? You!!」に加え新曲1曲とそれぞれのOff Vocalを収録。「A song for You! You? You!!」のアニメーションPV DISCも同梱されており、BD付きとDVD付きの2形態での発売となる。

μ'sのシングル発売は2016年にリリースされた「MOMENT RING」以来となり、さらにファン待望のアニメーションPV付きとなる。

また、同シングルのCDディスクは2019年12月25日に発売される『μ's Memorial CD-BOX「Complete BEST BOX」』に収納することも可能となっている。

対象店舗での店舗特典、発売記念ポスター大抽選会の開催など、各詳細は公式サイトをチェックしてほしい。

