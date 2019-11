アイドルグループの嵐が、日本テレビ系音楽特番『日テレ系音楽の祭典 ベストアーティスト2019』(27日19:00~22:54)で、新曲「Turning Up」をテレビ初披露する。

また、「ジャニーズ青春ドラマメドレー」のラインナップも発表。嵐は「愛されるより 愛したい」、NEWSは「宙船(そらふね)」、関ジャニ∞は「Can do! Can go!」、KAT-TUNは「ミッドナイト・シャッフル」、Hey! Say! JUMPは「Kissからはじまるミステリー」、Sexy Zoneは「青春アミーゴ」、ジャニーズWESTは「GUTS!」、King & Princeは「真夜中のシャドーボーイ」を歌う。