日本テレビ系音楽特番『日テレ系音楽の祭典 ベストアーティスト2019』(27日19:00~22:54)の新たな出演アーティストが23日、発表された。

すでに発表している嵐、King Gnu、Superfly、三代目J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE、乃木坂46などに加え、いきものがかり、倉木麻衣、欅坂46、中元みずき、日向坂46、THE RAMPAGE from EXILE TRIBE、GENERATIONS from EXILE TRIBE、DA PUMP、DEAN FUJIOKA、平井堅、槇原敬之、三浦大知、MIYAVI、森山直太朗、LUNA SEA、WANIMAの出演が決定。

コラボ企画では、KAT-TUNはMIYAVIと、ジェジュンがスキマスイッチの「奏(かなで)」をMattのピアノ伴奏で披露、三代目J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBEが『ZIP!』メンバーとともに新曲「Rat-tat-tat」を披露、NEWSはDJ松永とパフォーマンスを披露する。

ほかの企画では、中元みずきが『アナと雪の女王2』の日本版エンドソング「イントゥ・ジ・アンノウン~心のままに」を劇中ver.でテレビ初披露。今年の『24時間テレビ』で24時間駅伝に挑戦した、いとうあさこ、近藤春菜、ガンレルーヤよしこ、水卜麻美アナウンサーがゲスト出演し、倉木麻衣が応援ソング「負けないで」を披露。番組のPRで総合司会の櫻井翔が今年話題の「ASMR」に挑戦する。

また、リアルタイムで楽しめるデジタル企画を実施。「ジャニーズWEST ライブ中にハイタッチ!?」では、ジャニーズWESTのライブ中、スマホを連打してハイタッチを送ると、メンバーとタイミングが合うとスマホが振動してハイタッチ成功。たくさんのハイタッチが集まるとステージで何かが起こる。

「乃木坂46 スマホでブンブン応援しよう」では、「インフルエンサー」の歌詞に合わせてスマホをブンブン振って盛り上げると、振れば振るほどステージを盛り上げるサプライズが起こる。これらのデジタル企画は、「LivePark」アプリのダウンロードが必要。

そして、古坂大魔王による裏配信企画「大魔王の部屋」を今年も実施。AKB48、EXILE、倉木麻衣、欅坂46、三代目J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE、ジェジュン、GENERATIONS from EXILE TRIBE、DA PUMP、乃木坂46、Matt、Little Glee Monster、WANIMAらが、登場する。Twitterでは出演者への質問を募集し、抽選で1人に、登場アーティストが直筆で書き入れるベストアーティスト「オリジナル双六」が当たる企画も行われる。