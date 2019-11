2019年12月4日(水)にリリースされる声優・三森すずこの9thシングル「チャンス!/ゆうがた」よりジャケット写真が公開された。

今回のシングルはTVアニメ『ダイヤのA actⅡ』のエンディングテーマで大石昌良提供による「チャンス!」と、赤い公園の津野米咲による提供楽曲「ゆうがた」のダブルA面となり、きゃにめ盤・初回限定盤はこちらの2曲をイメージした三森すずこの写真によるジャケット、通常盤はTVアニメ『ダイヤのA actⅡ』に登場するキャラクター「御幸一也」の描き下ろしイラストを使用したジャケットとなっている。

きゃにめ盤

初回限定盤

通常盤

そして、ジャケットの公開にあわせて、きゃにめ盤に特典として収録される、8月5日(月)に東京・渋谷のコスモプラネタリウム渋谷にて開催された、“三森すずこ プラネタリウム・アコースティックライブ「星空のカーテン」”の試聴動画も公開。アコースティックギターとキーボードの演奏のもと、今回のライブ用にアレンジされた楽曲の中から、自身の代表曲「ユニバーページ」と、自身も神楽ひかり役で出演しているTVアニメ『少女☆歌劇 レヴュースタァライト』のエンディングテーマ「Fly Me to the Star」のメドレーによる試聴動画となっている。

●三森すずこ 9thシングル「チャンス!/ゆうがた」きゃにめ盤特典 「星空のカーテン」Live CD 試聴動画(ユニバーページ~Fly Me to the Star)

2020年2月23日(日)にはLINE CUBE SHIBUYAにて、ファン待望のソロライブ『Mimori Suzuko Live 2020「mimokokoromo」』の開催も決定。2020年1月25日(土)に東京のサイエンスホール、2020年2月1日(土)に名古屋インターナショナルレジェンドホール、2020年2月2日(日)に大阪のT・Bホールにおいて、リリースイベント「Jingle Child Mov.10」の開催も決定しているので、こちらもあわせてチェックしておきたい。各詳細は公式サイトにて。

(C)寺嶋裕二・講談社/「ダイヤのA actⅡ」製作委員会・テレビ東京