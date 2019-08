声優、そしてアーティストとして活躍する三森すずこが、2019年8月5日(月)、東京・渋谷のコスモプラネタリウム渋谷にて、『三森すずこ プラネタリウム・アコースティックライブ「星空のカーテン」』を開催した。

プラネタリウムを舞台にしたアコースティックライブという今回の企画は、三森がミニアルバム『holiday mode』の発売記念イベント「Jingle Child Mov.9」東京公演にて口にした希望が実現したもの。プラネタリウムに設置されたステージに、ランタンを手にした三森が登場するという神秘的な演出も相まって、厳かな雰囲気の中、ライブはスタートした。

今回、三森の歌唱を支えたのはアコースティックギターとキーボードの2人のみという構成。三森自身が椅子の位置を変えたり、タンバリンを叩いたり、サンプラーを操作したりするなど、普段のライブとはまったく異なるステージが、ファンとの一体感をより一層に高めていく。

真っ暗なプラネタリウムに厳かなアコースティックによる演奏、そして三森の穏やかなボーカルが加わることで、「寝ちゃってもいいですよ」という言葉が冗談とも思えないほどの癒やしの空間が繰り広げられる。

今回のステージは2回公演で行われたが、2回目の公演の途中、2019年12月4日(水)に9thシングルのリリースが決定したことをファンに報告。歓声のあげづらい会場ということもあり、客席からは声ではなく、喜びと期待に満ちた、ひときわ大きな拍手が湧き上がった。なお、9thシングルは大石昌良が楽曲提供を行うとのことなので、こちらも注目しておきたい。

いつもの華麗なダンスや派手な演出とは異なる、三森の新たな魅力を感じさせた今回のアコースティックライブだが、そのラストを飾ったのは、まさにイベントの発端となった「星屑のカーテン」。プラネタリウムとアコースティックアレンジされた珠玉の15曲によって作り出された約90分間のステージは、最後まで厳かな雰囲気の中、三森の満面の笑みで締めくくられた。

●三森すずこ プラネタリウム・アコースティックライブ「星空のカーテン」 - セットリスト

M-01. tulutu…

M-02. ヒカリノメロディ

M-03. 海と空のヒミツ

-MC1-

M-04. サキワフハナ

M-05. WONDER FLIGHT

-MC2-

M-06. 約束してよ?一緒だよ!

M-07. 恋はイリュージョン

M-08. アレコレ

-MC3-

M-09. エガオノキミヘ

M-10. メドレー(ユニバーページ~Fly Me to the Star~ユニバーページ)

-MC4-

M-11. Spinning Stars

M-12. ハーモニア

-MC5-

M-13. スマイリウム

M-14. ちいさな手と観覧車

-MC6-

M-15. 星屑のカーテン