劇場作品『KING OF PRISM』の舞台版となる「KING OF PRISM-Rose Party on STAGE 2019-」が10月12日、神奈川・パシフィコ横浜国立大ホールにて開催された。

「KING OF PRISM-Rose Party on STAGE 2019-」

キャストは、橋本祥平(一条シン役)、小南光司(神浜コウジ役)、杉江大志(速水ヒロ役)、大見拓土(仁科カヅキ役)、 横井翔二郎(太刀花ユキノジョウ役)、長江崚行(香賀美タイガ役)、村上喜紀(十王院カケル役)、 五十嵐雅(鷹梁ミナト役)、星元裕月(西園寺レオ役)、廣野凌大(涼野ユウ役)、spi(大和アレクサンダー役)、 古谷大和(高田馬場ジョージ役)、栗田学武(氷室聖役)、前内孝文(法月仁役)。

今回の舞台はキャスト陣が2年ぶりに集結したイベントだったが、当日の悪天候のため、急きょ夜の部を無観客で実施し、その様子をニコニコ生放送で配信するという異例のステージとなった。視聴者数は約13万人にものぼった。

まずは、全キャストによる「BOY MEETS GIRL」にて幕を開け、続いてOver The Rainbowの小南光司(神浜コウジ役)、杉江大志(速水ヒロ役)、大見拓土(仁科カヅキ役)の3人が「athletic core」を披露。アニメ本編を彷彿とさせる歌とダンスで盛り上げていった

そして、舞台キャストでは初披露となるエーデルローズ生による、キャラクターソングメドレーがスタート。横井翔二郎(太刀花ユキノジョウ役)は「アゲハ蝶、夢舞い恋しぐれ」、長江崚行(香賀美タイガ役)は「レジェンド・ワールド」、村上喜紀(十王院カケル役)は「Groovin‘ Chara-Emo Night」、五十嵐雅(鷹梁ミナト役)は、「Home sweet Home」、星元裕月(西園寺レオ役)は「桃色MAXジャンプ!」、廣野凌大(涼野ユウ役)は「Zeus♂ ~俺は最強スター~」、橋本祥平(一条シン役)は「Sweet Sweet Sweet」を披露。

特に注目だったのが、アニメ版キャストと同じ配役となる、五十嵐雅によるミナトのステージ。エプロン姿で登場したミナトはその美声を響かせていく。そして、ステージにはキッチンが用意され、魚のぬいぐるみを解体し、料理を始めていくという、なんとも不思議な光景となった。

メドレーを終え、再集結するエーデルローズの7人。この日のためにつくられた7人の楽曲「HEAVENLY RUSH!」をタオルを回しながらパフォーマンスしていく。五十嵐は「エーデルローズのみんなでバトンを繋いでいくという感覚がとてもうれしかった」と7人でメドレーを歌うことができた喜びを語った。

ライブもいよいよ後半戦。再びOver The Rainbowが登場し、「Flavor」「Eternal Rainbow」を歌った後、杉江の「大切なこの曲を3人で歌いたい」という呼びかけに、初めてとなる3人での「pride」を今日のためのスペシャルバージョンで披露。

しばしの暗転の後、レーザーが飛び交う会場に、前内孝文(法月仁役)、spi(大和アレクサンダー役)、古谷大和(高田馬場ジョージ役)が登場し、「SHOWCASE NIGHT」を熱唱。そのままジョージがThe シャッフルのメンバーと共に「恋のロイヤルストレートフラッシュ」を披露。前回の舞台では、ジョージの体にくっついていたパペットのメンバーだったが、今回は各バックダンサーがそれぞれ一人ずつメンバーのパペットを持って踊るという進化を遂げていた。 続く、栗田学武(氷室聖役)と前内孝文による「TIMELESS IMPACT」では、本編では描かれることのなかった、3強のうちのふたりによるライフステージとなった。

また、前回はカヅキとアレクのバトルだった「EZ DO DANCE」のダンスバトルでは、途中からタイガが乱入するという展開に。今回も勝負の決着はつかず、次回へ持ち越しとなった。そして、自身の新曲がないことに憤慨したジョージが、アレクとふたりバージョンで「survival dAnce ~no no cry more~」を披露した。

そして橋本が登場し、「Over the Sunshine!」でパフォーマンスを披露し、楽曲途中に「みんなに、言いたいことがありまーす!」とシンのプリズムジャンプを再現。コメント欄で「なーにー?」と観客たちが問いかけると、舞台『キンプリ』第2弾「KING OF PRISM -Shiny Rose Stars-」の上演が発表されるというサプライズ演出。新しく如月ルヰ役に横田龍儀、池袋エィス役に同キャラの声優も務める小林竜之が出演することが決定した。最後は、全キャストで「ドラマチックLOVE」と、「Shiny Heart Beat」を歌い、今回の舞台は幕を下ろした。

次回公演となる舞台「KING OF PRISM -Shiny Rose Stars-」は、2020年2月20日~3月1日にTOKYO DOME CITY HALLにて上演。舞台初となるオリジナルストーリーに挑戦するとのこと。