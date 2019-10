「secret base 〜君がくれたもの〜」や「タッチ」などの名曲カバーを収録した、"夏"をコンセプトとしたミニアルバム『SUMMER TRACKS-夏のうた-』が話題のClariSによる、9月よりスタートした全5公演のライブハウスツアー「ClariS LIVE Tour 2019 ~libero~」が、10月22日(火・祝)にZepp Tokyoにてファイナルを迎えた。

10月12日(日)に予定していた公演が台風の影響で中止・延期となり、奇跡的に10日後、同会場にて振替公演を実施。ファンが待ち望んだ千秋楽は、「みんな楽しんでいきましょうー!」と「ナイショの話」(TVアニメ『偽物語』ED)で幕を開ける。

ライブでは披露することが少ない楽曲を中心に構成されたセットリスト。今回のツアーは「libero」と題され、メンバーがやりたいことを“自由”に表現したライブとなっており、衣装は全てクララがデザインを担当。客席からの「可愛い―!」「すごーい!」という声に、クララは嬉しそうな表情を浮かべる。

カレンが「次の曲では皆さんに踊って欲しいので、振り付けレクチャーします!」とカレンが考えた振り付けをクララが実践、カレンが説明し丁寧にレクチャー。「完璧ですね!」と「again」がスタートし、揃った振り付けに会場は一体感を見せる。

そして、これまでさまざまなClariSの楽曲を手掛けてきた、作家の丸山真由子が登場し、「Clear Sky」「メモリー」「I'm in love」をアコースティックアレンジで披露。楽曲への想いやClariSの2人との思い出を語る。

本編ラストには新曲「シグナル」(ゲームアプリ『マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝』メインストーリーⅡ部「集結の百禍編」イメージソング)を披露し、銀テープが宙を舞うと客席の盛り上がりは最高潮に。

アンコールでは2020年春の全4公演のライブツアー「ClariS LIVE TOUR 2020〜ROCK!LINK!BEAT!〜」の開催を発表。なお、本公演のセットリストが配信サイトにてプレイリストで公開中(※一部配信されていない楽曲あり)となっているので、こちらもチェックしておきたい。

●「ClariS LIVE Tour 2019 ~libero~」@Zepp Tokyoセットリスト

M-01. ナイショの話

M-02. ダイアリー

M-03. 眠り姫

M-04. YUME NO KI

M-05. ルミナス

M-06. Gravity

M-07. with you

M-08. SHIORI

M-09. again

M-10. Collage

M-11. border

M-12. Reflect

M-13. Clear Sky (Acoustic ver.)

M-14. メモリー (Acoustic ver.)

M-15. I'm in love (Acoustic ver.)

M-16. PRIMALove

M-17. clever

M-18. シニカルサスペンス

M-19. RESTART

M-20. シグナル

【ENCORE】

EN-01. 仮面ジュブナイル

EN-02. secret base ~君がくれたもの~

EN-03. reunion

(Photo by 平野タカシ)