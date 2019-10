映画『その瞬間、僕は泣きたくなった - CINEMA FIGHTERS Project -』(11月8日公開)の完成披露試写会舞台挨拶が15日に都内で行われ、小林直己(EXILE / 三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE)、今市隆二(三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE)、佐野玲於(GENERATIONS from EXILE TRIBE)、佐藤大樹(EXILE / FANTASTICS from EXILE TRIBE)、行定勲監督、洞内広樹監督、井上博貴監督が登場した。

同作は5本のショートフィルムによるオムニバス映画。三池監督の『Beautiful』には EXILE AKIRA、行定監督の『海風』には小林、松永監督の『On The Way』に今市、洞内監督の『GHOSTING』に佐野、井上監督の『魔女に焦がれて』に佐藤が主演する。

"過去に戻る"という『GHOSTING』について、佐野は「『ドラえもん』が好きなので、いくつになってもわくわくするなと思って。嫌いな人はなかなかいないと思うんですけど」と、設定に喜んでいた様子。しかし、自身が過去に戻るとしたら? という質問には「俺は、過去には絶対戻りたくないと思う人なので。『戻っていいことってねえな』みたいな。過ぎちゃったことはしょうがね~精神」ときっぱり拒否する。

さらに「そんな気持ち、2度と味わいたくないということもある」と振り返りつつ、「いいところでで過去に戻れたら最高ですよね」と着地する佐野。小林から「結局戻るんかい!」とつっこまれ、「うまいもの食べてる時とかに戻りたい。怒られてる時とか、戻りたくないですね」とピンポイントに説明した。

一方、『魔女に焦がれて』主演の佐藤は「小竹さんから『大樹には学生服を着せたい』というリクエストがあったと聞いていて。言葉数が少なくて内気な青年をやったのが初めてだったので、周りの暗い子とかを人間観察して頑張りました」と振り返ると、観客は「誰?」と若干ざわざわ。井上監督は佐藤について「すごくロジカルな思考の持ち主。ストーリーとキャラクターの感情両方で考えてプランニングして演技してたし、プランを乗り越えようとした意欲も感じたので、刺激をもらいました」と称賛した。

同作ではヒロインが不思議な力を持っているが、自身が占って欲しいことは? という質問には「仕事運ですね。恋愛運ではなくて。将来の仕事がどうなるのかとか、アーティスト業がうまくいくのか」と硬派な様子。もし悪い結果が出ても「変えてやりますよ、その未来を。頑張ります!」と前向きに語った。