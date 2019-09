坂本浩一(さかもと・こういち)。1970年生まれ、東京都出身。スタントマンを経てアメリカに渡り『POWER RANGERS』シリーズの監督・プロデューサーとして活躍。2009年公開映画『大怪獣バトル ウルトラ銀河伝説 THE MOVIE』の監督を務めて特撮ファンから熱烈な支持を得る。その後も『仮面ライダーフォーゼ(2011年)『獣電戦隊キョウリュウジャー』(2013年)『ウルトラマンギンガS』(2014年)『ウルトラマンジード』(2017年)、時代劇専門チャンネル製作のアクション時代劇『BLACKFOX: Age of the Ninja』(2019年)など、多彩な作品でその手腕をふるっている