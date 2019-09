2019年10月2日(水)に発売される、第501統合戦闘航空団+服部静夏(cv. 内田彩)が歌うエンディング・テーマ「Treasure of life」や劇中のBGMを収録したアルバム『ストライクウィッチーズ劇場版501部隊発進しますっ!』ミュージック・コレクションの収録内容やジャケット写真などが公開された。

501部隊の魔女(うぃっち)たちが織りなす、シュールな日常劇が話題を呼んだTVアニメ『ストライクウィッチーズ501部隊発進しますっ!』がついに劇場へ……!新たな彼女たちの物語をたっぷり詰め込んだ30分アニメ『ストライクウィッチーズ劇場版 501部隊発進しますっ!』が2019年10月4日(金)より全国の劇場にて公開される。

ミュージック・コレクションの描き下ろしジャケットイラストには、シャーリー、ルッキーニ、リーネ、ペリーヌが描かれている。

CDにはBonus Trackとして、「Treasure of life」のほかに、「Fly up so high」や「Going up」、ニコニコ生放送・ワールドウィッチーズチャンネル内の人気コンテンツBar KAYOのテーマソングなど全25曲を収録。収録内容など各詳細は特設サイトにて。

(C)2019 島田フミカネ・藤林真・KADOKAWA/501部隊発進しますっ