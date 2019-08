俳優・松重豊主演のテレビ東京系ドラマ『孤独のグルメ Season8』(10月スタート 毎週金曜24:12~)が放送されることが21日、わかった。

同作は、個人で輸入雑貨商を営む井之頭五郎(松重豊)が、商用で訪れた街で出会ったグルメを紹介するドラマ。久住昌之作・谷口ジロー画の漫画『孤独のグルメ』を2012年にドラマ化したところ人気を博しシリーズ化、定期的にスペシャルドラマも放送されている。

シリーズを重ねるごとに視聴率が上昇し、2018年に放送された Season7 第1話ではシリーズ中最高視聴率5.1%を記録。大晦日の夜には2年連続で生ドラマ放送にも挑戦し、韓国で開催された「Seoul Drama Award 2018」では「The Most Popular Foreign Drama of the Year」を受賞するなど、国内外で絶大な人気を誇っている。

今回のSeason8では“初心忘るべからず”を念頭に、シーズンを通して初の“スイーツ”メイン回やグルメカットに新兵器が投入されるなど、様々な仕掛けに挑む。注目の第1話は、有名繁華街からスタートし、出張編ではファン必見の地域に初上陸&新たな挑戦も予定、さらに今までにないジャンルのグルメや長年追い求めてきた至極の一品なども登場する。

松重豊 コメント

・「シーズン 8」決定を聞いた時の心境

一昨日、仕事から帰ったら、

ネットニュースを見た妻に10月からやるんだねと言われました。

再放送中にテロップが流れたとの事。さすがテレ東、出演者もビックリの粋なサプライズをするなぁと思いました。

・今後どんなところに行って、何を食べてみたいか

心の準備は出来ていましたが、

なにせ一昨日妻から知らされたばかりで、

内臓の準備が整っていません。

・視聴者へのメッセージをお願いしま

シーズン 8 の放送中も、私の不祥事による降板など、

予断を許さない状況です。

ネットニュースよりも放送終了後のフライングテロップに御注目ください。

小松幸敏 プロデューサーコメント

テレビ東京の深夜ドラマでシーズン8まで続いている作品は『孤独のグルメ』以外になく、こんなに長く続けられているのは皆様のご声援とご支持があるからだと改めて確信しました。そのご声援とご支持を力に、今シリーズも新しいチャレンジをし、皆さんの空腹を誘い、いい意味で期待を裏切れるよう、お宝店舗探しにまい進します。今シリーズは新しい若い力も注入し、松重さんとスタッフ皆で、美味しい至福の時間を提供できるよう頑張ります。