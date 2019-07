アクションゲーム『ロックマンX3』より「ロックマンX マックスアーマー ハイパーチップVer.」が発売される。2019年12月発売予定で、価格は6,800円(税抜)。

「ロックマンX マックスアーマー ハイパーチップVer.」は、主人公・エックスがハイパーチップを装備し「マックスアーマー」の力を完全開放した姿。実際の商品は、CAD設計による精密な可動設計と設定画像をもとにプロポーションを徹底追及し、ゲーム中の様々なポーズを再現可能としたプラモデル。

「ロックマンX マックスアーマー」から、ハイパーチップを装備したゲーム中のカラーリングイメージに合わせて、彩度の異なる3種類の金色を基に成型色が変更された。

さらに、マックスアーマーの「クロスチャージショット」を再現したエフェクトパーツが付属するほか、バスターやハンドパーツ、3種の表情パーツが同梱。『ロックマンX3』の様々なシチュエーションを再現して楽しむことができる。なお、本商品はコトブキヤショップ限定品となる。

(C)CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.