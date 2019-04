シリーズ累計3,200万本を超えるアクションゲーム『ロックマン』シリーズより『ロックマンX』のエックスが1/12スケールでキット化される。2019年8月発売予定で、価格は6,480円(税込)。

「ロックマンX エックス」は、『ロックマンX』から25年の時を経て、初となるプラモデル商品となる。CAD設計による精密な可動設計は勿論、『ロックマンX4』以降のマッシブなプロポーションを徹底追及した造形により、ゲーム中の様々なポーズを再現可能。エックスバスターやハンドパーツ、3種の表情と、差し替えパーツも充実しており、ゲーム中のダッシュやチャージ、チャージバスターを組み換えで再現可能となっている。

さらに、差し替え顔パーツ3種(正面向き通常顔、右向き食いしばり顔、左向き咆哮顔)、差し替え用エックスバスター、差し替えハンドパーツ3種(握り手、平手、添え手)、チャージショットエフェクトパーツが付属。また、コトブキヤショップ限定特典として「ロックマンX ステージ背景シート」が付属する。

