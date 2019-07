アクションゲーム「ロックマン」シリーズより、初代ロックマンのプラキットが再登場。「ロックマン リパッケージ版」として、2020年1月に発売される。価格は3,200円(税抜)。

「ロックマン リパッケージ版」は、シリーズ原点である初代ロックマンを1/10スケールで立体化した商品。各部の可動ギミックによりゲーム内のさまざまなアクションを再現可能となっている。ロックバスターは差換えで再現され、エフェクトパーツとして「ノーマル」「チャージ」状態の2種類が付属する。

3種類付属する顔パーツは、瞳がタンポ印刷で再現されており、未塗装でも設定に近い姿に。瞳部分のデカールも付属するため、塗装して楽しむことも可能。同スケールの「E缶」も付いており、一緒にディスプレイすることで、劇中の雰囲気を味わえる。

(C)CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.