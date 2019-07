アクションゲーム『ロックマンX3』より「ロックマンX マックスアーマー」のプラモデルが発売される。2019年12月発売予定で、価格は6,800円(税抜)。

「ロックマンX マックスアーマー」は、エックスがマックスアーマーを身にまとった姿。実際の商品ではCAD設計による精密な可動設計と設定画像をもとにプロポーションを徹底追及したという造形により、ゲーム中の様々なポーズを再現可能なプラモデル。なお、この姿でのプラモデル化は初となる。

また、付属するゼットセイバーは、エックスの親友・ゼロから託された『ロックマンX3』における最強の武器。別売りのミライト316(LED付リチウム電池)シリーズを組み込むことで、クリア成型の刀身を発光させることができる。

そして、各部位は別売りの「ロックマンX エックス」と互換性があり、組み換えによってゲーム中におけるパーツ獲得途中の状態も再現可能。さらに顔パーツ3種、バスターやハンドパーツのほか、コトブキヤショップ限定特典として「ロックマンX3 ステージ背景シート」が付属する。

