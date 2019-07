声優、そしてアーティストとして活躍する内田真礼が、2019年10月2日(水)に約2年半ぶりとなる2ndミニアルバム『you are here』をリリースすることが決定した。

アーティストデビュー5周年を迎え、次のステージへ向かう内田真礼の新たな世界観が描かれる今回のミニアルバムは全て新曲の6曲を収録予定。楽曲提供に、田淵智也(UNISON SQUARE GARDEN)、y0c1eという内田真礼楽曲に馴染みある作家陣に加え、MAAYA BANDとしても参加している山本陽介、さらに曽我部恵一(サニーデイ・サービス)、TAKE(FLOW)、麻枝准という新たな作家陣を迎えた、豪華ラインナップとなっている。

今回その中より、作詞・作曲:麻枝准、編曲:y0c1eが手掛ける本ミニアルバムのリード楽曲「Season Come, Seasons Go」の試聴動画も公開。アグレッシブなバンドサウンドに儚さと力強さが共存する歌声が相まって、今までにない内田真礼のイメージが垣間見える楽曲となっている。

2ndミニアルバムは全3形態での発売で、初回限定盤にはミュージックビデオを収録、そしてフォトブックも封入される。さらに8月25日(日)までに対象店舗で予約すると、早期予約特典としてチケットファイルがプレゼントされるキャンペーンも実施される。また、特典店舗オリジナル特典の一覧も公式サイトにて公開されているので、あわせてチェックしておきたい。

●初のライブハウスツアーも決定

さらに、初のライブハウスツアーとなる「UCHIDA MAAYA Zepp Tour 2019『we are here』」の開催が決定。2ndミニアルバム『you are here』を引っさげて全国5カ所を巡るツアーとなる。日程は、2019年11月9日(土)のZepp Nagoyaを皮切りに、10日(日)のZepp Osaka Bayside、24日(日)のZepp Fukuoka、12月8日(日)のZepp Tokyo、14日(土)のZepp Sapporoとなっている。2ndアルバム『you are here』には、本ツアーチケット優先販売申し込み券も封入される。各詳細は公式サイトにて。

●「Seasons Come, Seasons Go」(2ndミニアルバム『you are here』収録)試聴ver.