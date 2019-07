ロックバンド・Mr.Childrenの桜井和寿とラッパーのGAKU-MCによるユニット・ウカスカジーが、8月19日に配信限定ミニアルバム『金色 BITTER』をリリースすることが決定した。

同ミニアルバムは、今年3月から菅田将暉と小松菜奈が出演するライフブランド・「niko and …」によるムービー『あ、ハル』テレビCMソング「言葉」、昨年の全国ツアーで初披露した新曲「敗戦の夜に」と「Hi-Five」が収録される。

そして発売日の8月19日からスタートする全国ツアー「WE ARE NOT AFRAID!!」に向けて新たに制作した新曲4曲を含む、全7曲となる。

『金色 BITTER』のダウンロード、サブスク配信リリースにあわせて、過去に発売された『AMIGO』『Tシャツと私たち』のサブスク配信もスタートする。

さらに9月29日には、東京・豊洲PITにおいて、「ウカスカジー TOUR 2019 WE ARE NOT AFRAID!!」の東京追加公演が決定した。

『金色 BITTER』

1.We are not afraid

2. 敗戦の夜に

3. 言葉

4.Hi-Five

5. 雪物語

6. 時代

7. また会う日まで