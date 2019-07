アクションシューティングゲーム『オーバーウォッチ』より「D.Va」がマックスファクトリーのアクションフィギュアシリーズ「figma」で立体化され、2019年7月に発売される。価格は6,296円(税抜)。

「figma D.Va」はfigmaオリジナル関節パーツで、ゲーム中のさまざまなシーンを再現。要所に軟質素材を使う事でプロポーションを崩さず、可動域を確保している。

また、表情パーツは「笑顔」、「ウインク顔」、「ガム噛み顔」の3種類。そして、「ライト・ガン」、「風船ガム」、「スマホ」、「ソーダ缶」、「帽子」と専用頭部が付属する。

(C) 2019 Blizzard Entertainment, Inc. Blizzard and the Blizzard Entertainment logo are trademarks or registered trademarks of Blizzard Entertainment, Inc. in the U.S. or other countries. Visit us at gear.blizzard.com.