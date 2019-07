ホビーメーカー・コトブキヤの展開するフィギュアシリーズ「MY LITTLE PONY 美少女」より、フラッターシャイが2019年12月に発売されることが決定した。現在「コトブキヤオンラインショップ」にて予約受付中で、価格は11,000円(税抜)。

例:2019年12月発売予定「MY LITTLE PONY美少女 フラッターシャイ」11,000円(税抜)

『MY LITTLE PONY』は、1983年にポニーをかたどった玩具としてアメリカで発売されたキャラクター。アニメシリーズも世界中で放映されている。今回はペガサスの女の子「フラッターシャイ」がBISHOUJO化した。

「MY LITTLE PONY美少女 フラッターシャイ」では、ふんわりとしたピンク色の髪とワンピースの軽やかさにこだわったとのこと。柔らかく微笑む目元には立体造形の睫毛が彩るなど、細部まで繊細に再現されている。

MY LITTLE PONY and all related characters are trademarks of Hasbro and are used with permission. (C) 2019 Hasbro. All Rights Reserved. Licensed by Hasbro.