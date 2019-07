ニンテンドー3DS専用ソフト『モンスターハンター4』より、幻の古龍種キリンの素材を使用した装備「キリンシリーズ」を纏った女性ハンターのねんどろいどが再販されることが決定した。2019年11月発売予定で、価格は5,636円(税抜)。

「ねんどろいど ハンター♀ キリン・エディション」は防具デザインをデフォルメで表現したねんどろいど。『モンスターハンター』シリーズから、双剣「双雷剣キリン」と、弓「龍弓『日輪』」の2種の武器が付属する。

また、双剣は「鬼人顔」とエフェクトパーツによって鬼人化状態での斬撃も再現可能。さらに、同じくキリン装備の「オトモアイルー」も同梱される。

(C)CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.