オンラインゲーム『アラド戦記』に登場する「ジーニーウィズ」が2.5頭身のデフォルメフィギュア・ねんどろいどシリーズで立体化され、2019年12月に発売されることが決定した。現在「GOOD SMILE ONLINESHOP」にて予約受付中で、価格は5,909円(税抜)。

「ねんどろいど ジーニーウィズ」は、ホムンクルスを創造したドジっ子の魔導学者「ジーニーウィズ」をねんどろいどとして立体化。

実際のフィギュアには「通常顔」「ウィンク顔」「べそ顔」の3種の交換用表情パーツのほか、オプションパーツに「ほうき」と「ロリポップ」が付属する。

帽子は取り外し可能で、一部のパーツは蓄光塗料によって淡く光る仕様になっているとのこと。

