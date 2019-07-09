「＃ボトルキャップチャレンジ」というハッシュタグとともに、回し蹴りでペットボトルのキャップを飛ばす動画がSNSで世界的なブームになっている。今回は有名人たちの投稿をまとめてみたので紹介しよう。
【Instagramより】— ジャスティン・ビーバー JP公式 (@bieber_japan) 2019年7月8日
「#bottlecapchallenge」のハッシュタグでSNSで世界的な盛り上がりを見せているボトルキャップチャレンジ。
ジャスティンも披露してくれました👏#ジャスティンビーバー pic.twitter.com/mtBaQWbhfr
※実際はNGも出してます😂🙏— Rina Takeda（武田梨奈） (@TakedaRina) 2019年7月6日
ちなみに、父にペットボトルを持ってもらっていたのですが、本当はそのまま置いてやらなきゃいけないんですね……まだまだ修行が足りんです🙇♂️#ボトルキャップチャレンジ #BottleCapChallenge #thankskarate pic.twitter.com/ExnUl89bct
我が名は小林ゆたか。— 小林豊(BOYSANDMEN) (@BOYMEN_kobayuta) 2019年7月6日
ライバルは武田梨奈です❕#ボトルキャップチャレンジ #BottleCapChallenge pic.twitter.com/oJpsjBZfAy
ボトルキャップチャレンジ pic.twitter.com/PYJ6nXtcd4— トミー(水溜りボンド) (@miztamari_nikki) 2019年7月4日
お待たせしました。— 佐野岳 (@oxgakuox) 2019年7月7日
セカンドチャレンジ、総編集にも乞うご期待。#ボトルキャップチャレンジ#ボトルキャップ #チャレンジ #BottleCapChallenge #ninja #七夕 #佐野岳 pic.twitter.com/n6gyZPePdP
ボトルキャップチャレンジ🔥 pic.twitter.com/fotctbUfNt— ヴィエンナ (@ViennaDoLL) 2019年7月8日
🍾🦶マァ、取ッリ敢ッエズ…ヤルヨネ(笑)#BottleCapChallenge #ボトルキャップチャレンジ— ジャッキーちゃん (@jackiechan_jp) 2019年7月4日
「ボトル」ハ「人」ニ持テモラタ方ガ、ヤリ易ソウ💨 pic.twitter.com/M4qg0uKnE2
こんなのあり!? マライア・キャリーのスゴ技!
Challenge accepted! #bottletopchallenge pic.twitter.com/Rygijd6z5W— Mariah Carey (@MariahCarey) 2019年7月7日