「＃ボトルキャップチャレンジ」というハッシュタグとともに、回し蹴りでペットボトルのキャップを飛ばす動画がSNSで世界的なブームになっている。今回は有名人たちの投稿をまとめてみたので紹介しよう。

こんなのあり!? マライア・キャリーのスゴ技!