＜応募〆: 2026/11/6＞【3名様】「ブルーイ」の世界が1冊でわかる！『まるごとブルーイ』をプレゼント

『まるごとブルーイ』プレゼント企画

株式会社小学館クリエイティブは、大人気アニメ「ブルーイ」の魅力をたっぷり紹介するキャラクターブック『まるごとブルーイ』を発売しました。

ブルーイの好きなことや家族との毎日を通して、作品の世界観をやさしく紹介する内容となっており、「ブルーイ」を初めて知る方にもぴったりの1冊です。

今回、マイナビニュース読者の皆さまへ、『まるごとブルーイ』をプレゼントします。

■「ブルーイ」の魅力がわかる入門ブック

本書は、好奇心いっぱいで遊ぶことが大好きな6歳の女の子・ブルーイの日常を紹介するキャラクターブックです。

パパやママ、妹のビンゴと過ごす毎日の中で、さまざまな遊びや出来事を経験しながら成長していくブルーイの魅力がわかりやすくまとめられています。

すでに作品のファンの方はもちろん、「ブルーイ」をまだ知らない方でも自然に作品の世界観に触れられる内容となっています。

■0～3歳のお子さまも楽しめるボードブック

本書は厚みのあるボードブック仕様を採用しています。

小さなお子さまでもめくりやすく、破れにくい丈夫なつくりとなっているため、0～3歳頃のお子さまのはじめてのキャラクターブックとしてもおすすめです。

親子で一緒に楽しみながら、長く愛用できる1冊に仕上がっています。

■プレゼントや読み聞かせにもおすすめ

『まるごとブルーイ』は、作品の魅力を知る入口となるだけでなく、アニメや絵本シリーズへの興味を広げるきっかけにもなる一冊です。

出産祝いや誕生日、クリスマスなどのプレゼントにもぴったりで、家族のあたたかな時間を描く「ブルーイ」の世界を存分に楽しむことができます。

■世界中で愛される「ブルーイ」シリーズ

「ブルーイ」は、オーストラリア発の人気アニメとして世界中で親しまれています。

家族との日常や子どもの成長を丁寧に描いたストーリーが幅広い世代から支持されており、絵本シリーズも世界中でベストセラーとなっています。

日本語翻訳版の絵本シリーズも好評を博しており、多くの読者に親しまれています。

■マイナビニュース読者向け特別プレゼント

今回はマイナビニュース読者の皆さまへ、『まるごとブルーイ』を3名様にプレゼントします。

「ブルーイ」の魅力がぎゅっと詰まった1冊を、この機会にぜひお楽しみください。

プレゼント内容

商品名 「まるごとブルーイ」

人数 3名様 価格 1,650円（税込） 商品詳細 A4変形・12ページ・合紙絵本 キャンペーン名 「2026マイナビニュース読者プレゼント10月第2弾」

※このキャンペーンへのご応募は1名様1回限りとなります。

1回のキャンペーンで複数の賞品を選択することはできません。

同じキャンペーンの賞品は、記事下部の 「関連記事」 にてご確認いただけます。

応募資格

マイナビニュース・ウーマン会員

未登録の方は、ページ下部の「新規会員登録」ボタンをクリックしていただき、会員登録完了後に「このキャンペーンに応募する」ボタンからご応募ください。

抽選対象

下記2点の条件を満たした方

①回答対象アンケートへの回答

応募期間中(～2026/11/6)までに提携アンケートを含む、 マイナビニュースマイページ内に掲載されているアンケート全ての中からいずれか一つに回答された方

※アンケートは こちらから

※読者プレゼントの応募フォームのみご回答された方は抽選対象外となりますのでご注意下さい

②提携アンケート参加の同意

会員登録後、マイページの会員メニューにある 「提携アンケート 参加/解除」ボタンから提携アンケートへの参加をご同意ください。

※既に同意をされている場合、改めてのお手続きは不要です

※応募期間中(～2026/11/6)に提携アンケートの同意を解除をされた場合は抽選対象となりませんのでご注意ください



応募締め切り

2026年11月6日(金) 23:59まで

商品に関するお問い合わせ

小学館クリエイティブ マーケティング部| TEL：0120-70-3761| （土・日・祝休日を除く9:30～17:30）

プレゼント応募や会員登録に関するお問い合わせ

こちらのフォームよりお問い合わせください。

※マイページから応募フォーム以外のアンケート回答が必須になります。回答されていない方は応募の対象外となります。

読者プレゼントへの掲載はこちらよりお問い合わせください。

(提供：株式会社小学館クリエイティブ)