＜応募〆: 2026/11/6＞【3名様】おでんをさらにおいしく！紀文「おでんには魚河岸あげ®」オリジナルQUOカード（1,000円分）をプレゼント

「おでんには魚河岸あげ®」QUOカードプレゼント企画

紀文食品は、この秋冬シーズンに向けて「おでんには魚河岸あげ®」をテーマに、おでんをさらに楽しんでもらうための取り組みを展開しています。

白身魚と豆腐を使った「魚河岸あげ®」は、ふんわりなめらかな食感とやさしい甘みが特長のスリミ製品です。

おでんのつゆとの相性も良く、おでん専門店でも採用されている人気商品として親しまれています。

今回、マイナビニュース読者の皆さまへ、「おでんには魚河岸あげ®」オリジナルQUOカードをプレゼントします。

■おでんとの相性を追求した「魚河岸あげ®」

「魚河岸あげ®」は、白身魚と豆腐を使用したふんわりなめらかな食感が特長の商品です。

おでんのつゆをたっぷり吸い込みながらも、やわらかな食感を楽しめることから、多くの家庭でおでん種として親しまれています。

だしのうま味と魚河岸あげ®のやさしい味わいが合わさることで、独自のおいしさを楽しむことができます。

■心も温まるおでんの魅力

おでんは、寒い季節に家族や大切な人と囲む食卓に欠かせないメニューのひとつです。

立ちのぼる湯気や、じっくり味のしみた具材のおいしさは、体だけでなく心まで温めてくれます。

紀文では、そんなおでんの魅力を改めて感じてもらうきっかけとして、「おでんには魚河岸あげ®」というメッセージを発信しています。

■オリジナルデザインのQUOカード

今回のプレゼントでは、「おでんには魚河岸あげ®」のキャッチコピーをデザインしたオリジナルQUOカードを用意。

魚河岸あげ®の魅力とともに、おでんシーズンを盛り上げる特別なデザインとなっています。

■マイナビニュース読者向け特別プレゼント

今回はマイナビニュース読者の皆さまへ、紀文「おでんには魚河岸あげ®」オリジナルQUOカード（1,000円分）を3名様にプレゼントします。

おでんがおいしい季節にぴったりのオリジナルQUOカードを、この機会にぜひご応募ください。

プレゼント内容

商品名 紀文「おでんには魚河岸あげ®」オリジナルQUOカード

人数 3名様 価格 1,000円（税込）相当 キャンペーン名 「2026マイナビニュース読者プレゼント10月第2弾」

※このキャンペーンへのご応募は1名様1回限りとなります。

1回のキャンペーンで複数の賞品を選択することはできません。

同じキャンペーンの賞品は、記事下部の 「関連記事」 にてご確認いただけます。

応募資格

マイナビニュース・ウーマン会員

未登録の方は、ページ下部の「新規会員登録」ボタンをクリックしていただき、会員登録完了後に「このキャンペーンに応募する」ボタンからご応募ください。

抽選対象

下記2点の条件を満たした方

①回答対象アンケートへの回答

応募期間中(～2026/11/6)までに提携アンケートを含む、 マイナビニュースマイページ内に掲載されているアンケート全ての中からいずれか一つに回答された方

※アンケートは こちらから

※読者プレゼントの応募フォームのみご回答された方は抽選対象外となりますのでご注意下さい

②提携アンケート参加の同意

会員登録後、マイページの会員メニューにある 「提携アンケート 参加/解除」ボタンから提携アンケートへの参加をご同意ください。

※既に同意をされている場合、改めてのお手続きは不要です

※応募期間中(～2026/11/6)に提携アンケートの同意を解除をされた場合は抽選対象となりませんのでご注意ください



応募締め切り

2026年11月6日(金) 23:59まで

商品に関するお問い合わせ

株式会社紀文食品お客様相談室 フリーダイヤル

0120-012-778（平日9：00～17：00）

プレゼント応募や会員登録に関するお問い合わせ

こちらのフォームよりお問い合わせください。

※マイページから応募フォーム以外のアンケート回答が必須になります。回答されていない方は応募の対象外となります。

読者プレゼントへの掲載はこちらよりお問い合わせください。

(提供：株式会社紀文食品)