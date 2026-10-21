＜応募〆: 2026/11/4＞【10名様】11月20日（金）全国公開！『あなたが母親の手料理を食べられる回数は、あとどれくらい残ってますか？』11月11日（水）実施の試写会にご招待！

今回はマイナビニュース読者の皆さまを、11月20日（金）公開の映画『あなたが母親の手料理を食べられる回数は、あとどれくらい残ってますか？』試写会に、10名様ご招待します！

『パラサイト 半地下の家族』で親子役を演じたチェ・ウシクさんとチャン・ヘジンさんが再び親子を演じることでも話題の本作。

ある日突然、自分にしか見えない「母の命のカウントダウン」を目にした青年が、大切な人との時間と向き合っていく感動作です。

公開に先駆けて本作を鑑賞できる貴重な機会をお見逃しなく。

■チェ・ウシク×チャン・ヘジン、再び親子役で共演

『パラサイト 半地下の家族』で印象的な親子を演じたチェ・ウシクさんとチャン・ヘジンさんが、本作で再び親子役として共演。

スクリーン越しに伝わる自然な関係性と深い絆が、物語に大きな説得力を与えています。

■母の命を示す“不思議な数字”から始まる物語

母と二人で暮らすハミンの前に、ある日突然現れた謎の数字。

それは、母・ウンシルの手料理を食べるたびにひとつずつ減っていく“母の命のカウントダウン”でした。

数字がゼロになれば、母は死んでしまう――。

母を守りたい一心で手料理を避け始めたハミンの選択が、やがて人生を大きく動かしていきます。

■家族だからこそ伝えられない想い

故郷を離れ、一人暮らしを始めたハミン。

恋人との結婚を考える中で、自分にしか見えない数字の秘密を打ち明けようとします。

家族への愛情、親子だからこその距離感、そして限りある時間の尊さが丁寧に描かれます。

■涙と優しさに包まれる感動作

もし大切な人と過ごせる時間が残りわずかだと分かったら──。

誰もが一度は考えたことのあるテーマを通じて、家族との日常のかけがえのなさを問いかける作品です。

観終わったあと、大切な人に会いたくなるような温かな感動が待っています。

今回はマイナビニュース読者の皆さまへ、『あなたが母親の手料理を食べられる回数は、あとどれくらい残ってますか？』試写会に10名様をご招待！

気になる方はぜひご応募ください。

プレゼント内容

タイトル 『あなたが母親の手料理を食べられる回数は、あとどれくらい残ってますか？』

日時 11月11日（水） 夜間帯

18:30開場／19:00開映／20:40頃終了予定 ご招待 10名様 内容 試写会 公開日 2026年11月20日（金） 注意点 ※詳細は当選者様のみにお知らせいたします。

※イベント内容は予告なく変更・中止となる場合があります。 キャンペーン名 「マイナビニュース2026年11月“注目映画の試写会”プレゼント」

※このキャンペーンへのご応募は1名様1回限りとなります。

1回のキャンペーンで複数の賞品を選択することはできません。

同じキャンペーンの賞品は、記事下部の 「関連記事」 にてご確認いただけます。

応募資格

マイナビニュース・ウーマン会員

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抽選対象

下記の条件を満たした方

①回答対象アンケートへの回答

応募期間中(～2026/11/4)までに提携アンケートを含む、マイナビニュースマイページ内に掲載されているアンケート全ての中br /> ※アンケートは[こちら](https://mypws.mynavi.jp/mypage/から

※読者プレゼントの応募フォームのみご回答された方は抽選対象外となりますのでご注意下さい

応募締め切り

2026年11月4日(水) 23:59まで

商品に関するお問い合わせ

作品公式サイトまたは配給元窓口へお問い合わせください。

プレゼント応募や会員登録に関するお問い合わせ

[こちら](https://news.mynavi.jp/mypage/y/inputのフォームよりお問い合わせください。

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(配給：KADOKAWA、KADOKAWA Kプラス)