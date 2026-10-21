＜応募〆: 2026/11/4＞【10名様】11月20日（金）全国公開！『あなたが母親の手料理を食べられる回数は、あとどれくらい残ってますか？』11月11日（水）実施の試写会にご招待！
今回はマイナビニュース読者の皆さまを、11月20日（金）公開の映画『あなたが母親の手料理を食べられる回数は、あとどれくらい残ってますか？』試写会に、10名様ご招待します！
『パラサイト 半地下の家族』で親子役を演じたチェ・ウシクさんとチャン・ヘジンさんが再び親子を演じることでも話題の本作。
ある日突然、自分にしか見えない「母の命のカウントダウン」を目にした青年が、大切な人との時間と向き合っていく感動作です。
公開に先駆けて本作を鑑賞できる貴重な機会をお見逃しなく。
■チェ・ウシク×チャン・ヘジン、再び親子役で共演
『パラサイト 半地下の家族』で印象的な親子を演じたチェ・ウシクさんとチャン・ヘジンさんが、本作で再び親子役として共演。
スクリーン越しに伝わる自然な関係性と深い絆が、物語に大きな説得力を与えています。
■母の命を示す“不思議な数字”から始まる物語
母と二人で暮らすハミンの前に、ある日突然現れた謎の数字。
それは、母・ウンシルの手料理を食べるたびにひとつずつ減っていく“母の命のカウントダウン”でした。
数字がゼロになれば、母は死んでしまう――。
母を守りたい一心で手料理を避け始めたハミンの選択が、やがて人生を大きく動かしていきます。
■家族だからこそ伝えられない想い
故郷を離れ、一人暮らしを始めたハミン。
恋人との結婚を考える中で、自分にしか見えない数字の秘密を打ち明けようとします。
家族への愛情、親子だからこその距離感、そして限りある時間の尊さが丁寧に描かれます。
■涙と優しさに包まれる感動作
もし大切な人と過ごせる時間が残りわずかだと分かったら──。
誰もが一度は考えたことのあるテーマを通じて、家族との日常のかけがえのなさを問いかける作品です。
観終わったあと、大切な人に会いたくなるような温かな感動が待っています。
今回はマイナビニュース読者の皆さまへ、『あなたが母親の手料理を食べられる回数は、あとどれくらい残ってますか？』試写会に10名様をご招待！
気になる方はぜひご応募ください。
プレゼント内容
|タイトル
|
『あなたが母親の手料理を食べられる回数は、あとどれくらい残ってますか？』
|日時
|11月11日（水） 夜間帯
18:30開場／19:00開映／20:40頃終了予定
|ご招待
|10名様
|内容
|試写会
|公開日
|2026年11月20日（金）
|注意点
|※詳細は当選者様のみにお知らせいたします。
※イベント内容は予告なく変更・中止となる場合があります。
|キャンペーン名
|
「マイナビニュース2026年11月“注目映画の試写会”プレゼント」
※このキャンペーンへのご応募は1名様1回限りとなります。
1回のキャンペーンで複数の賞品を選択することはできません。
同じキャンペーンの賞品は、記事下部の「関連記事」にてご確認いただけます。
応募資格
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抽選対象
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|※読者プレゼントの応募フォームのみご回答された方は抽選対象外となりますのでご注意下さい
応募締め切り
2026年11月4日(水) 23:59まで
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(配給：KADOKAWA、KADOKAWA Kプラス)