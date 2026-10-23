＜応募〆: 2026/11/6＞【2名様】芳醇なりんごの甘さと爽やかな酸味を楽しめる！「レッドブル・エナジードリンク アップルエディション」1箱（24本入り）をプレゼント

「レッドブル・エナジードリンク アップルエディション」プレゼント企画

翼をさずけるレッドブルから、「レッドブル・エナジードリンク アップルエディション」が登場しました。

本商品は、昨年冬に発売されたアップルフレーバーと同じ味わいを採用したエナジードリンクです。芳醇なりんごの甘さと爽やかな酸味をベースに、これからの季節にぴったりな味わいに仕上げられています。

今回、マイナビニュース読者の皆さまへ、「レッドブル・エナジードリンク アップルエディション」をプレゼントします。

■芳醇なりんごの甘さと爽やかな酸味

「レッドブル・エナジードリンク アップルエディション」は、一口飲むとりんごの甘酸っぱくジューシーな味わいが広がるのが特長です。

さらに、ジンジャーのアクセントを加えることで、すっきりとした後味を実現。りんごの豊かな風味を楽しみながら、飲みやすい味わいに仕上げられています。

■レッドブルならではのエナジー成分を配合

レッドブル独自のエナジー成分はそのままに、アップルフレーバーを組み合わせた一本です。

仕事や勉強の合間のリフレッシュはもちろん、スポーツやアクティブなシーンなど、さまざまな場面で楽しめます。

■待望のアップルフレーバー

アップルエディションは、りんごの甘みと酸味を活かしたフルーティーな味わいが魅力です。

季節を問わず楽しめる飲みやすさと、レッドブルらしい爽快感を両立しており、これまでのフレーバーとはひと味違った味わいを楽しめます。

■マイナビニュース読者向け特別プレゼント

今回はマイナビニュース読者の皆さまへ、「レッドブル・エナジードリンク アップルエディション」1箱（24本入り）を2名様にプレゼントします。

芳醇なりんごの香りと爽やかな酸味を楽しめるアップルフレーバーを、この機会にぜひお試しください。

プレゼント内容

商品名 レッドブル・エナジードリンク アップルエディション

人数 2名様 価格 198円（税抜メーカー希望小売価格） 商品詳細 容量：250ml

1箱（24本入り） キャンペーン名 「2026マイナビニュース読者プレゼント10月第2弾」

※このキャンペーンへのご応募は1名様1回限りとなります。

1回のキャンペーンで複数の賞品を選択することはできません。

同じキャンペーンの賞品は、記事下部の 「関連記事」 にてご確認いただけます。

応募資格

マイナビニュース・ウーマン会員

未登録の方は、ページ下部の「新規会員登録」ボタンをクリックしていただき、会員登録完了後に「このキャンペーンに応募する」ボタンからご応募ください。

抽選対象

下記2点の条件を満たした方

①回答対象アンケートへの回答

応募期間中(～2026/11/6)までに提携アンケートを含む、 マイナビニュースマイページ内に掲載されているアンケート全ての中からいずれか一つに回答された方

※アンケートは こちらから

※読者プレゼントの応募フォームのみご回答された方は抽選対象外となりますのでご注意下さい

②提携アンケート参加の同意

会員登録後、マイページの会員メニューにある 「提携アンケート 参加/解除」ボタンから提携アンケートへの参加をご同意ください。

※既に同意をされている場合、改めてのお手続きは不要です

※応募期間中(～2026/11/6)に提携アンケートの同意を解除をされた場合は抽選対象となりませんのでご注意ください



応募締め切り

2026年11月6日(金) 23:59まで

商品に関するお問い合わせ

レッドブル・ジャパン お客様相談室 TEL:0120-308-509

プレゼント応募や会員登録に関するお問い合わせ

こちらのフォームよりお問い合わせください。

※マイページから応募フォーム以外のアンケート回答が必須になります。回答されていない方は応募の対象外となります。

読者プレゼントへの掲載はこちらよりお問い合わせください。

(提供：レッドブル・ジャパン)