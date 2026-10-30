＜応募〆: 2026/11/13＞【5組10名様】池袋・サンシャインシティのオリエント博物館で開催！特別展「古代オリエントから石見銀山へ－銀が動かす世界－」招待券をプレゼント！

今回はマイナビニュース読者の皆さまへ、古代オリエント博物館 秋の特別展「古代オリエントから石見銀山へ－銀が動かす世界－」招待券を5組10名様にプレゼントします！

2027年に迎える石見銀山発見500年・世界遺産登録20周年を記念して開催される本展。

人類と金属の出会いから、世界経済を動かした銀、そして石見銀山へと続く壮大な歴史をたどることができます。

東京で石見銀山を本格的に紹介する貴重な機会をお見逃しなく。

■人類と金属が歩んだ歴史をたどる

人類の歴史は、金属との出会いによって大きく動き出しました。

金や銀は美しさと輝きによって富と権力の象徴となり、銅や鉄は道具や武器として文明の発展を支えてきました。

本展では、人類が金属を利用し始めた時代から、その役割や価値の変遷をわかりやすく紹介します。

■銀が結んだ世界のつながりに注目

銀は単なる貴金属ではなく、価値を示す素材から貨幣へと発展し、遠く離れた地域同士を結ぶ重要な存在となりました。

展示では古代オリエントの装身具や銀製容器、多彩なコインなどを通じて、人々の暮らしや交易、文化の発展を紹介します。

■大航海時代と石見銀山の役割を知る

大航海時代、銀は世界経済を支える重要な資源となりました。

その時代に大量の銀を産出したのが、世界遺産・石見銀山です。

本展では銀生産の実態や鉱山社会の様子など、石見銀山の歴史や役割についても詳しく紹介します。

■見どころ満載の5章構成

展示は「人間と金属の出会い」「銀の造形」「貨幣としての銀」「銀の時代～大航海時代～」「石見銀山」の5章で構成。

古代から近世日本まで続く銀の歴史を、豊富な資料とともに楽しむことができます。

今回はマイナビニュース読者の皆さまへ、「古代オリエントから石見銀山へ－銀が動かす世界－」招待券を5組10名様にプレゼント！

銀がつないだ壮大な歴史の旅を、ぜひ会場でお楽しみください。

プレゼント内容

展覧会名 古代オリエントから石見銀山へ－銀が動かす世界－

会場 古代オリエント博物館（東京・池袋 サンシャインシティ文化会館ビル7階） ご招待 5組10名様 開催期間 2026年9月19日（土）～12月6日（日） 内容 特別展招待券 主催 古代オリエント博物館、石見銀山発見500年島根県記念事業実行委員会 キャンペーン名 「マイナビニュース2026年11月“注目のイベント”プレゼント」

※このキャンペーンへのご応募は1名様1回限りとなります。

1回のキャンペーンで複数の賞品を選択することはできません。

同じキャンペーンの賞品は、記事下部の 「関連記事」 にてご確認いただけます。

応募資格

マイナビニュース・ウーマン会員

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抽選対象

下記の条件を満たした方

①回答対象アンケートへの回答

応募期間中(～2026/11/13)までに提携アンケートを含む、マイナビニュースマイページ内に掲載されているアンケート全ての中

※アンケートはこちらから

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応募締め切り

2026年11月13日(金) 23:59まで

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(提供：公益財団法人 古代オリエント博物館)