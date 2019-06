もう、泣きたいとはこのことですよ……。

さらばKISS! これが最後の来日公演! 史上最大規模のファイナル・ツアー と題されたリリースが先日送られてきた。

KISSのファイナルツアー「END OF THE ROAD WORLD TOUR」が今年1月カナダからスタートしたのは知っていた。でも本当に終るのか? 日本公演はあるのか? クラプトンの「最後最後詐欺」じゃないの? と、やきもきしていた。来日が発表され、特設サイトもオープンしていた。「FROM KISS」と書かれたKISSからのメッセージを読み不安を煽られた。

エアロスミスもファイナルツアーを計画していると言うし、僕らの世代のロックスター、キッス・エアロスミス・クイーンがいよいよ全滅してしまう。

1977年初来日を僕は見ている。ならば最後もしっかりと見届けなければなるまい。

何度見てもKISSのステージは楽しかった

■「THE FINAL TOUR EVER KISS END OF THE ROAD WORLD TOUR」

12月 8日(日)【仙台】ゼビオアリーナ仙台

12月11日(水)【東京】東京ドーム

12月14日(土)【盛岡】盛岡タカヤアリーナ(盛岡市総合アリーナ)

12月17日(火)【大阪】京セラドーム大阪

12月19日(木)【名古屋】ドルフィンズアリーナ(愛知県体育館)

計5公演





料金:SS席25,000円 S席20,000円 A席15,000円(税込)

発売:東京 7/20(土)

お問い合わせウドー音楽事務所



伊藤政則先生もコメントを寄せています