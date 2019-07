オペラ座の夜クイーン

1975年11月21日発表

ユニバーサルミュージック ジャパン

クイーンのアルバムの最高傑作だ。「アイム・イン・ラヴ・ウィズ・マイ・カー ~ I'm in Love With My Car(テイラー)」「'39(メイ)」「マイ・ベスト・フレンド ~ You're My Best Friend(ディーコン)」「ボヘミアン・ラプソディ ~ Bohemian Rhapsody(マーキュリー)」収録