6月26日に発売された嵐の20周年記念ベストアルバム「5×20 All the BEST!! 1999-2019」のミリオンセラー達成に、Twitterでは喜びの声や祝福コメントが多数あがっている。

嵐のベストアルバム売上(Billboardより)

『5×20 All the BEST!! 1999-2019』



6月25日(フラゲ日):740,114枚

6月26日(発売日):297,575枚



2日間累計:1,037,689枚



ミリオン達成してました!!㊗️🎉#嵐5x20 — なか (@Nino4ars) 2019年6月28日

こじつけオタクだから興奮してるんだけど嵐が令和初のミリオン達成した日に令和初の台風きてるのすごない?めちゃくちゃ嵐巻き起こしてますやん — ゆず (@6_yuzu_2_oO) 2019年6月28日

嵐ミリオン達成おめでとう🎉 — みも (@hirano___eringi) 2019年6月28日

ミリオン達成おめでとう♡

ファンのみんなもおめでとう♡

台風の日にミリオン達成とは

まさに日本中に嵐を巻き起こしました♡

世界中に巻き起こすのはまだ先にして。

待ってる理由が欲しいから。 — H.Y♡ (@Hrn0314) 2019年6月28日

5×20 ミリオン達成 𓂃 💐🎗

嵐さんの20年が沢山の人に伝わって本当に嬉しい、こんなに多くの人から愛されてる嵐さんのファンになれて私は本当に幸せです、ありがとう。そして本当に心の底からおめでとう。ずっとずっと大好きです — 𝐡𝐢𝐫𝐨 (@l0VEindream) 2019年6月28日

令和初ミリオン達成おめでとう!達成するのは発売前から知ってたけど、数字になると嬉しいね。2日で達成させた私達メチャ偉いぞ〜 — バンビねこ (@kisarazugame) 2019年6月28日

嵐ミリオン達成おめでとう🎊



私は8月勢だから

まだ買えてないけど笑



8月に買う方がまだまだ沢山いる中

ミリオン達成って

ほんとにスゴすぎる。



ほんとにおめでとう🎉 — ❁あやか(。 ^∪^) (@so____1127) 2019年6月28日