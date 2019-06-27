韓国の女性アイドルグループ「KARA」の元メンバー、ク・ハラが6月26日に放送された「テレ東音楽祭2019」に出演。日本での再始動に、Twitterでは歓喜の声や応援メッセージが多数あがっている。
ハラちゃん可愛すぎた( ´⍪ω⍪`)♡ pic.twitter.com/eCVOm5sANx— Na💋24.. (@nachan_sa19) 2019年6月26日
テレ東音楽祭2019— yusuke uno (@uno_yusuke) 2019年6月26日
ハラちゃんが、
ChuningCandyと一緒に
ミスターを披露。
涙やね…嬉しくて嬉しくて…
元気な姿をありがとう！
ク ハラ ファイティン！@_sweethara #テレ東音楽祭 #KARA #HARAちゃん pic.twitter.com/OjDvq13h0T
最後までやり切ったハラ偉いすごい、、— 리나 (@rinakaragot7) 2019年6月26日
日本のテレビでまたミスターを踊ってる姿を見れる日が来るなんて夢みたいで😭
ハラ、ありがとう❤️#KARA #HARA #テレ東音楽祭 pic.twitter.com/PNZH7CizKo
ハラちゃん フォーエバーかわいいっすわ ミスター披露は最高すぎ pic.twitter.com/XWLC4RhenY— ポカリ (@smsR_1028) 2019年6月26日
元気そうでよかった！— ☆SOUTA(소우타)☆🎌🗻🏯 (@_SOU_TaeNy) 2019年6月26日
ミスター頑張った！！！😍😍😍😍#テレ東音楽祭 #ハラちゃん pic.twitter.com/VhGbabWMA9
ミスター懐かしい...ハラ元気そうで良かったけど衣装のやつしっかりしろよ...あえて載せないけどよく最後まで踊ったね。ヒヤヒヤした。KARA日本で再結成してほしい pic.twitter.com/6JI3JQP1SQ— ♡riria♡ (@_____riria) 2019年6月26日
きのうのハラちゃん— サユチャン (@sayu25_chan) 2019年6月27日
やっぱりかわいい…♥♥
ちょっとひやひやするシーンあったけど(笑)
最後まで笑顔でやりきったのが素敵だった～✨#ハラちゃん #HARA pic.twitter.com/oN5PfdN7Fn
最後までかっこよくHARAらしくやりきったところを称えて！！！— じよぽん (@haya6g) 2019年6月26日
ハラちゃんのプロ魂🔥🔥🔥
強いよ！これから日本でたくさん活躍できますように💪 pic.twitter.com/rFWpqA8Wq5
最後のキメ顔からの手振る所可愛過ぎて2億再生はした。#ハラちゃん#ミスター pic.twitter.com/8mXPidgeVL— イッヌさん🐕男 (@pegopachan216) 2019年6月26日
ハラちゃん、可愛かった。この(^_−)−☆撮れて感動！— あさと (@asato_RM_9012) 2019年6月26日
アクシデントがあっても、最後までしっかり笑顔で対応していてプロだと感じた。 pic.twitter.com/hwxEd7utkE
ハラちゃん素晴らしい！！🥺👏🏻 pic.twitter.com/9b7g8EkjUa— たむ ⋆ (@yn____bullet) 2019年6月26日