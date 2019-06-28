CS放送・フジテレビNEXTでは、7月26日～28日に新潟・苗場スキー場で開催される『FUJI ROCK FESTIVAL '19』の模様を、9月14日～16日の3日間にわたり計15時間放送する。
今回で21回目の苗場開催となる同フェス。今年は1日目に、N.E.R.D、サカナクション、YEARS＆YEARS、GLIM SPANKY、MONGOL800、POST MALONE、ODESZA、エレファントカシマシ、ALBERT HAMMOND JR、MAC DEMARCO、TUNE-YARDS、ストレイテナー、LET'S EAT GRANDMA、ハナレグミほか。
2日目に、KENDRICK LAMAR、SKRILLEX(ゲスト：YOSHIKI)、JOHNNY MARR、The Birthday、eastern youth、BRAHMAN、FISHBONE、ユニコーン、ASH、STARCRAWLER、MGMT、D.A.N.、SUPERORGANISM、NATHANIEL RATELIFF ＆ THE NIGHT SWEATS、ハンバートハンバートほか。
3日目に、VAMPIRE WEEKEND、JACK JOHNSON、Suchmos、CHVRCHES、cero、KALI UCHIS、KACEY MUSGRAVES、DIRTY PROJECTORS、Awesome City Club、HiNDS、GREENSKY BLUEGRASS、HOTHOUSE FLOWERS、BEN HOWARD、平井大ほかが出演する。
放送は、9月14・15・16日(20:00～25:00)。