2019年7月からの放送開始が予定されているTVアニメ『彼方のアストラ』より、オープニング&エンディングテーマ情報が公開された。

オープニングテーマは、nonocが歌う「star*frost」、エンディングテーマは、安月名莉子が歌う「Glow at the Velocity of Light」に決定した。ここでは各アーティストより寄せられたコメントを紹介しよう。

◎OPテーマ担当:nonocのコメント

このたび「彼方のアストラ」オープニングテーマを歌わせて頂く、nonocです。ギャグ要素からミステリー展開まで、常に変わる超展開に惹かれて原作をとても楽しく読ませて頂きました。

「star*frost」という曲名は「星霜」という言葉からの造語で、星々を移動する程の長い歳月や距離と、全ての出会いは幾重にも積み重なって繋がっている、そんな意味があります。こうしてカナタ達の物語を彩ることができて光栄です。

◎EDテーマ担当:安月名莉子のコメント

EDテーマ「Grow at the Velocity of Light」を歌わせていただきます、安月名莉子です。この曲は、カナタたちが厳しい旅を進みながらやっと見つける希望の光を、宇宙にまつわる言葉で表現しているところが聴きどころです。

原作漫画は、個性豊かなキャラクターたちが繰り広げる予想を裏切る展開に、ハラハラドキドキし、あっという間に読み終えてしまいました!アストラの世界観が詰まったEDをお楽しみ下さい!

なお、エンディングテーマ「Grow at the Velocity of Light」は、2019年8月21日の発売が予定されている。

TVアニメ『彼方のアストラ』は、2019年7月からの放送開始予定。各詳細はアニメ公式サイトにて。

