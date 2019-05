2019年7月からの放送開始が予定されているTVアニメ『ヴィンランド・サガ』のオープニング・テーマ情報が公開され、オープニング・テーマがSurvive Said The Prophetの「MUKANJYO」に決定した。

ここでは、ボーカル・Yoshから寄せられたコメントを紹介しよう。

■Yosh / Survive Said The Prophetのコメント

このお話を頂き制作と向き合う中、監督や製作チームも、このプロジェクトを楽しんで欲しいというスタンスで接して下さったので、とても良い経験をさせて頂きました。

主人公・トルフィンの持つ「復讐」というテーマでは自分の経験上満たされたことは無かったので、ある種の「けじめ」を表現しました。限られた時間の中でみんなの力を合わせて阿吽の呼吸で素晴らしいものに仕上げることができたことをバンドとして誇りに思います。皆さんにも是非共感して頂けると幸いです。

The director of Vinland Saga and their team really took the extra step to make sure this experience was enjoyable for us!

I was struggling with the ideas surrounding revenge, because from my experience, revenge never gave me true satisfaction. So I think I was inspired by the idea of closure.

I'm so proud of how fast and efficient we worked on this song. I hope everyone is stoked as much as we are!

Yosh / Survive Said The Prophet

TVアニメ『ヴィンランド・サガ』は、2019年7月よりNHK総合にて放送開始予定。各詳細はアニメ公式サイトにて。

(C)幸村誠・講談社/ヴィンランド・サガ製作委員会