お笑いコンビの霜降り明星が、フジテレビ系バラエティ特番『爆笑そっくりものまね紅白歌合戦スペシャル』(17日19:00~21:55)で、ドラマ『3年A組-今から皆さんは、人質です-』の菅田将暉&片寄涼太のものまねに挑戦する。

粗品が菅田演じる教師に、せいやが片寄演じる生徒に扮し、犯人捜しをしているうちに、片寄がいろいろな人のものまねを要求されるというネタを披露。収録前、粗品は「あまりものまね番組に出たことはないのですが、せいやが“七色の声”を持っていますので、『ものまねもできるぞ』というところに注目してほしいです」と話し、せいやは「霜降り明星の引き出しに、ものまねもあるぞと。漫才だけじゃなく、幅広く色んなものを持っているというのを見せたいですね。あと、『ものまね紅白』は、個人的にはすごく出たかった番組なんです。子どものときから好きだったので、楽しみながら頑張ります!」と意気込みを語った。

気になる出場芸人を聞くと、粗品は「おばたのお兄さんですね。俺のほうが似てるんちゃうかな…顔…。おばたのお兄さんですよね?って声かけられたことありますからね」、せいやは「僕は、憧れに近いですけど、山本高広さんですね」と回答。

また、他のお笑い番組との違いについて、粗品は「ほかの番組より、楽しめそうやなという。ワクワクしてます。自分の出番が終わったら、リラックスして皆さんのネタを楽しもうと思っています!」、せいやは「ネタ番組ってけっこうピリピリするんですけど、『ものまね紅白』は楽しいですね! これから本番の収録ですが、今から楽しみにしています」と意気込んだ。

そんな霜降り明星の対戦相手は、おばたのお兄さんとガリットチュウの福島善成。おばたと山崎夕貴アナウンサーの新婚旅行でのプライベートを再現するが、プライベート写真の流出に、山崎アナ本人の反応は…。

今回の放送では他にも、イケメンボーカルグループ・SOLIDEMOがバックストリート・ボーイズ「I Want It That Way」に挑戦。美勇士は父・桑名正博の歌まね、藤井弘輝アナは父・藤井フミヤがボーカルを務めていたチェッカーズの歌まねを。アイデンティティは、石川ことみと組み「野沢雅子と田中真弓が迷子センターのスタッフだったら」というものまねコントを。

井上清華アナ・久慈暁子アナ・杉原千尋アナ・堤礼実アナ・永尾亜子アナは、Little Glee Monsterを。キンタロー。率いる超重量級のSBK48は、乃木坂46を。ミラクルひかる・エハラマサヒロ・JOYは、加藤ミリヤ・清水翔太・SHUNの「今夜はブギー・バック」を。栗田貫一とカール北川は、QUEENと細川たかしのコラボを。さらに、『いだてん』、『まんぷく』、純烈、“昔と今の沢田研二”ものまねなどが披露される。

