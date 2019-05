2019年1月から放送されたTVアニメ『ソードアート・オンライン アリシゼーション』のEDテーマ「forget-me-not」を担当するなど、ソロデビューから僅か1年に満たない活動歴ながら大注目を集めるReoNaが、アニソンアーティストとしては異例となる、アコースティックワンマンライブを5月2日(木・祝)に東京・浜離宮朝日ホールにて開催した。

この日のアコースティックワンマンライブは、昼夜で趣向の異なる2つのライブを開催。昼に行われたReoNaオフィシャルファンクラブ「ふあんくらぶ」会員対象のライブ「ふあんぷらぐど」では、アコースティックアレンジによるReoNa自身の楽曲だけでなく、エド・シーラン「The A Team」やダニエル・パウター「Bad Day」などの洋楽カバーに加え、アニメ映画主題歌として使われた「なんでもないや」や「One more time, One more chance」のカバーなど、上品で静謐な会場、荘厳な雰囲気の中、全13曲が披露された。

そんなReoNaが、10月20日(日)にZepp Tokyoにてワンマンライブ「ReoNa ONE-MAN Live “Birth 2019”」を開催することはすでに発表されているが、さらにそのライブ直前、9月21日(土)~10月18日(金)に全国ツアー「ReoNa Live Tour 2019“Colorless”」を開催することが発表された。

本ツアーは、9月21日(土)の大阪・BIGCATを皮切りに、全国6カ所を回るワンマンライブツアー。ReoNa初となる札幌や仙台での開催も決定している。チケットは、ReoNaオフィシャルファンクラブ「ふあんくらぶ」にて、「5月2日(木)16:00~5月20日(月)23:59」の期間中、会員先行予約(抽選)受付が行われる。各詳細は公式サイトにて。