『Wake Up, Girls!』島田真夢役などを担当する声優の吉岡茉祐がTwitterを開設した。

吉岡は4月4日、Twitterを開設し、自身が出演する番組『吉岡茉祐のマユ市立 吉岡高校 通信科 』にて報告。本人確認のため、「これちゃんと呟けてますか?」と番組内で初ツイートを行った。

吉岡は2014年に声優ユニットWake Up, Girls!、そしてTVアニメ『Wake Up, Girls!』島田真夢役としてデビュー。Wake Up, Girls!としての活動は2019年3月8日、埼玉県・さいたまスーパーアリーナで行われたラストライブ「Wake Up, Girls! FINAL LIVE~想い出のパレード~」にて幕を下ろした。

あ!

改めて…Twitter始めました吉岡茉祐です。公式の本物です!

主に告知用になると思いますが、少しずつ覚えていくので、優しく見守っていただけると幸いです。

(このツイートするまで3回下書きしました) — 吉岡茉祐 (@yoshioka_mayuC) 2019年4月4日

吉岡茉祐(よしおかまゆ)。1995年11月7日生まれ。大阪府出身。81プロデュース所属。主な出演は『Wake Up, Girls!』島田真夢役、『あんハピ♪』江古田蓮役、『ハンドレッド』霧島サクラ役など。