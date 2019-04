アイドルグループ・HKT48の指原莉乃が28日、神奈川・横浜スタジアムで卒業コンサートを行った。

卒業コンサートを行った指原莉乃

指原は、2007年にAKB48の5期生オーディションに合格し、2008年3月に劇場デビュー。2012年6月にHKT48に移籍し、劇場支配人としてもグループをけん引してきた。

オープニングは、卒業にふさわしい袴姿で登場し、「今日はみんなで伝説を作りましょう!」と呼びかけ。同じく袴姿のHKT48のメンバーと1曲目で「#好きなんだ」を披露し、「あれれ、みなさん泣いちゃってるんですか!? まだまだこれからです。泣くな、叫べ~!」と絶叫した。

本編では33曲を熱唱し、HKT48メンバーに加え、指原が厳選したAKB48、SKE48、NMB48、NGT48、STU48のメンバーも参加。卒業生の渡辺麻友や北原里英、お笑いコンビ・ダウンタウンの松本人志のサプライズ登場もあり、IZ*ONEのメンバーとして活動している宮脇咲良と矢吹奈子もメッセージVTRで指原に思いを伝えた。

アンコールでは純白の衣装に身を包んだ指原が、スタッフと秋元康氏に感謝。続いてメンバーに対して、「何より大切で宝物です。みんなに出会えてよかったです。一生懸命なみんなのことが大好きです」とメッセージを送り、「みんなの幸せを何より願っています。つらいことがあったとき、うれしいことがあったとき、いつでも連絡してね」と涙ながらに言葉をかけた。

そして、ファンに向けて「11年間アイドルで、莉乃ちゃんでいさせてくれて本当にありがとう。どんなときも守ってくれて本当にありがとう」と感謝。「みんなが将来指原を応援してたんだよって言っても恥ずかしくない人間でいます。ちゃんと幸せでいます。だからみんなも幸せでいてね」と約束し、「私は11年間本当に幸せでした。アイドルになったことを後悔した日は一度もありません。辞めたいと思ったことも一度もありません。私はアイドルという仕事が大好きでした。みんなのことも大好きです。本当にありがとう」と頭を下げると、温かい拍手が送られた。

アンコール1曲目は「いつだってそばにいる」。続いて、「ジワるDAYS」、「私だってアイドル!」、「恋するフォーチュンクッキー」をパフォーマンスし、「アイドル指原莉乃はこの曲で見納めです。最後のアイドル姿の私、目を焼き付けてねー!」と呼びかけてから、最後は「桜、みんなで食べた」を披露した。

その後、指原を乗せたゴンドラが上昇し、王冠のセットの中へ。そこで「みなさん、最後のわがまま聞いてください。黄色が見たいなー!」とファンにおねだりすると会場は黄色一色になり、「すっごくきれいです。どんな景色よりずっときれいです」と感激。最後は「11年間本当に本当にありがとうございました。そして、これからもHKT48を応援してくれるかな!? 平成、超楽しかったです! もう悔いはありません。ありがとうございました!」と大きな声で締めくくった。

指原莉乃卒業コンサート セットリスト

M0.overture(HKT48 ver.)

M1.#好きなんだ

M2.ロックだよ、人生は…

M3.早送りカレンダー

M4.スキ! スキ! スキップ!

M5.ジワるDAYS

M6.愛しきナターシャ

M7.初恋ヒルズ

M8.君のことが好きやけん

M9.そばかすのキス

M10.波音のオルゴール

M11.Choose me!

M12.LOVE TRIP

M13.ハロウィン・ナイト

M14.生意気リップス

M15.波乗りかき氷

M16.週末Not yet

M17.2018年の橋

M18.夕陽を見ているか?

M19.意志

M20.Make noise

M21.しぇからしか!

M22,ぶっ倒れるまで

M23.炎上路線

M24.アボガドじゃね~し…

M25.君の名は希望

M26.シェキナベイベー

M27.私だってアイドル!

M28.Get you!

M29.メロンジュース

M30.12秒

M31.最高かよ

M32.それでも好きだよ

M33.今 君を想う

EN1.いつだってそばにいる

EN2.ジワるDAYS

EN3.私だってアイドル!

EN4.恋するフォーチュンクッキー

EN5.桜、みんなで食べた